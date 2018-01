"Ik wou alleen behang vervangen" NA 30 JAAR: MAKE-OVER VOOR BAKKERIJ, NIEUWE DRIVE VOOR BAKKER KRISTOF PIETERS

02u51 0 Beveren Bakker Rudy Vermeiren (52) had nog acht jaar te gaan voor zijn pensioen, maar staat plots in een volledig vernieuwde zaak. "Ik wou alleen het behang vervangen, maar het is uit de hand gelopen", lacht hij. De bakkerij in de Pastoor Steenssensstraat kreeg na 30 jaar een make-over. De bakker heeft opnieuw zijn 'drive' gevonden.

Bakkerij Vermeiren opende in 1988 de deuren. "Toen ik de zaak destijds overnam, sprak de vorige bakker de hoop uit dat ik het twintig jaar zou volhouden. Intussen staat de teller al op dertig jaar en heb ik nog altijd genoeg goesting om verder te doen", vertelt bakker Rudy Vermeiren. Zijn gelijknamige bakkerij baat hij uit met zijn vrouw Martine (50). Zij staat in de winkel en Rudy bakt. "En het brood is voor mij een erezaak", legt hij uit. "Ik werk 's nachts zodat er 's morgensvroeg vers brood in de rekken ligt. Sommige bakkers werken tegenwoordig 's avonds, maar dan is het brood toch al snel zes uur 'oud' voor het verkocht kan worden. Ik moet toegeven dat we hierdoor wel geen uitgebreid sociaal leven hebben. Enkel op zondagmiddag trekken we er al eens op uit. Het geeft echter veel voldoening dat mensen van ver hier om brood komen. We hebben zeventien soorten. De meeste klanten zijn uit de buurt, maar we hebben er ook uit Nederland en eentje neemt zelfs een hele voorraad mee naar de Ardennen als hij passeert."





Omdat de bakkerij al dertig jaar onveranderd was gebleven, besloot het koppel de zaak wat op te frissen. "Maar dat is lichtjes uit de hand gelopen", lacht Rudy. "Eigenlijk waren we alleen van plan om het behangpapier te vervangen. Omdat we dan toch bezig waren, besloten we, onder impuls van onze dochter, ook de verlichting te vernieuwen en een nieuwe vloer te leggen. Enfin, voor ik het wist, zat ik samen met een firma die een mooi ontwerp voorlegde om de hele zaak te vernieuwen. Dit was nooit gepland maar zie, we zijn enorm blij met het resultaat."





De bakkerij is niet vergroot, maar door een herschikking is er nu wel een grotere toonbank en kwam er een koeltoog met broodbeleg bij. "Normaal zouden we over acht jaar met pensioen kunnen gaan, maar zolang de gezondheid het toelaat, doen we gewoon verder", vervolgen Rudy en Martine. "We moeten toegeven dat we met de make-over van onze zaak een nieuwe 'drive' gevonden hebben. Het is plezanter om klanten te ontvangen in een moderne winkel."





Nieuw gebak

Bakker Rudy geeft toe dat het een zwaar beroep is. Bovendien doet hij alles zelf.





"Maar ik geniet nog altijd van deze stiel. In tegenstelling tot bij supermarkten is hier geen enkele koffiekoek identiek omdat elk exemplaar ambachtelijk gemaakt is."





Om de nieuwe zaak en het jubileum te vieren, pakt Rudy uit met een nieuw gebakje. "Het is een variant van het Puitenslagersgebak dat normaal in mei in de toonbank ligt, maar het zal het hele jaar door verkrijgbaar zijn."





Meer informatie vindt u op de website www.bakkerijvermeiren.be