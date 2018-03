"Humor even belangrijk als trucs" POSTBODE JORRE (31) IS BESTE KINDERGOOCHELAAR KRISTOF PIETERS

06 maart 2018

02u53 0 Beveren Wat ooit begon om het communiefeestje van een nichtje wat te animeren, doet postbode Jorre Mijlemans (31) nu al jaren onder de naam 'Gekke Jorre'. En met succes, want hij kroonde zich voor de tweede maal tot Belgisch kampioen kindergoochelen. "Er komt meer bij kijken dan vingervlugheid", vertelt hij. "Humor is even belangrijk voor het jonge volkje."

Jorre Mijlemans (31) is vrij schuchter, maar eenmaal hij zijn felgroen kostuum aantrekt, verandert hij in een totaal andere persoon: 'Gekke Jorre'. "Mijn eerste 'publieke' optreden was in 1999. Ik was zelf nog een kind, maar voerde toen al een hele show op op het communiefeest van mijn nichtje. Pas in 2006 ben ik gestart met optreden, twee jaar later is het typetje 'Gekke Joren' ontstaan. Een alter ego dat vrij ver ligt van wie ik in het dagelijkse leven ben. Ik hou mij meestal op de achtergrond en ben nogal introvert, maar als ik het kostuum van Gekke Jorre aantrek, ben ik heel druk en tater ik voluit tegen het publiek."





Gekke Jorre werd voor de tweede keer op rij verkozen tot beste kindergoochelaar van België. "Toen ik de eerste keer het kampioenschap won, was ik al in de wolken. Deze keer achtte ik mijn kansen klein. Tot mijn grote verbazing werd ik weer uitgekozen als beste kindergoochelaar. Het is een enorme erkenning."





Communiefeesten

Zijn job kan Jorre er wel nog niet van maken. "Daarvoor is het vak van kindergoochelaar iets te specifiek", beseft hij. "Maar de combinatie met mijn werk bij De Post lukt perfect. Er gaan weinig weekends voorbij dat ik geen enkele boeking heb. Vooral rond Sinterklaas en de communiefeesten is het druk. Doorheen het jaar word ik geboekt voor verjaardags- en bedrijfsfeesten."





Of er een geheim zit achter de succesformule? "Humor is minstens even belangrijk als het goochelen. Bij mij krijg je geen ingewikkelde trucs te zien zoals iemand doormidden zagen of laten verdwijnen. Mijn publiek bestaat uit kinderen en die willen vooral geamuseerd worden. Daarom hou ik het simpel en breng ik bijvoorbeeld de klassieke goocheltrucs met balletjes die verdwijnen. Ik probeer niet alleen mijn publiek te vermaken, maar ook mezelf te amuseren. Ik denk ik dat ook uitstraal. Ik geniet er nog altijd van Gekke Jorre."





Jorre heeft negen jaar in een goochelclub gezeten. "Ik ben geen illusionist, maar ook als kindergoochelaar moet het de ambitie zijn om je continu te verbeteren. En met twee kinderen heb ik het perfect publiek in huis", lacht Jorre.





Gekke Jorre stond al op het Internationaal Straattheaterfestival in Beveren. Op 16 mei treedt hij nogmaals in eigen gemeente op. Dan steekt hij een show in elkaar voor de buitenspeeldag.