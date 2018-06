'Hete muur' door renovatiewerken bij buren 19 juni 2018

Bewoners van een rijwoning in de Bijlstraat hebben zondagavond opgemerkt dat hun muur erg warm aanvoelde. Ze vertrouwden het niet en belden de brandweer. Die kwamen ter plaatse om een controle uit te voeren. Omdat er in het pand van de buren renovatiewerken aan de gang zijn, was de woning niet bewoond. De brandweer moest daarom het slot uit de deur boren om binnen te geraken. Er werd een controle uitgevoerd, maar er bleek geen brand en ook geen gevaar te zijn. Hoe het kwam dat de muur warm stond, is niet geweten. De Bijlstraat was door de interventie even afgesloten voor het verkeer. (PKM)