"Hele stock is voor de vuilnisbak" HANDELAARS METEN SCHADE OP NA BRAND IN WINKELGAANDERIJ KRISTOF PIETERS

03 september 2018

02u35 0 Beveren Een gespecialiseerde schoonmaakfirma is één dag na de verwoestende brand in winkelgaanderij De Bever al begonnen met de schoonmaak. De getroffen handelaars mochten de schade al eens gaan opmeten. "Die is bijzonder groot, maar het had erger kunnen zijn", zegt Evelyn Vandervieren van 'Bites of Eden'. "Ik heb maar één doel en dat is zo snel mogelijk heropstarten."

De handelaars van gaanderij De Bever kwamen zaterdagochtend om 11 uur samen met de syndicus voor een vergadering nadat een hevige brand de dag voordien het winkelcomplex onder een laag roet had gezet. "De schade is bijzonder groot, maar structureel is het gebouw intact gebleven", zegt rampenambtenaar Yves D'Eer. "Brandschade is er vooral in het schoonheidssalon waar het vuur ontstaan is. De andere winkelpanden hebben vooral geleden onder de enorme rookontwikkeling en zitten onder een dikke laag roet. De stock is bij de meesten hierdoor volledig verloren. De verzekeringsmaatschappijen werken wel heel goed mee. Het is uitzonderlijk dat één dag na een brand de schoonmaak al van start kan gaan. Maandag (vandaag) zal het plafond worden verwijderd. Dat is door de stralingshitte van de brand over een vrij grote oppervlakte beschadigd geraakt." Ook de bewoners van de bovenliggende appartementen werden alle snel opgevangen. "De meeste mensen konden terecht in Hotel Beveren en enkele zijn bij familie opgevangen", zegt D'Eer.





Na vrijgave van de gaanderij door het parket mochten de getroffen handelaars zaterdag de schade voor het eerst gaan opmeten. Voor Franky Wauters van het eethuis 'Ons Hongerke' is het nog koffiedik kijken wanneer hij de deuren zal kunnen heropenen. "Het is vooral enorm veel kuiswerk", vat hij samen. "Het is en blijft een enorme klap, maar tegelijk was het ook een opluchting dat ik eindelijk de schade kon opmeten. Nu weet ik tenminste wat er zoal moet gebeuren. Pas zaterdagmiddag kon ik voor het eerst een hap door mijn keel krijgen."





Alle tafels onder roet

Evelyne Vandervieren, uitbaatster van 'Bites of Eden', heeft hetzelfde gevoel. "Mijn productieatelier bevindt zich vlak naast de nagelstudio waar de brand is ontstaan", vertelt ze. "Toen ik vrijdag de enorme rookwolken zag opstijgen uit de gaanderij, vreesde ik dat er niets zou overblijven en enkel puin zou aantreffen. Het was dan ook een opluchting toen ik zaterdag kon vaststellen dat de brand niet is doorgeslagen naar mijn zaak. Uiteraard zitten alle werktafels en ovens onder een laag roet. Het is nog afwachten of het inox niet aangetast is. De hele stock sowieso voor de vuilnisbak zijn."





Solidariteit groot

Evelyne blikt vooral vooruit. "Het belangrijkste is dat hier niemand ernstig gewond is geraakt of erger. Het was wel een bijzonder zware brand, maar de hulpverleners hebben voortreffelijk werk geleverd. Nu komt het er op aan om zo snel mogelijk te kunnen heropstarten. Ik ben dan ook blij dat de schoonmaak ook al bezig is."





De solidariteit onder de handelaars is in ieder geval groot. Haarsalon By Daisy & Melissa kregen intussen al het aanbod om een salon in de buurt tijdelijk te gebruiken. Zij kunnen al op 7 september opnieuw beginnen.