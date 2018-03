"Haven is boeiend landschap... voor toeristen" FIETSVERHUUR VAN START IN FORT LIEFKENSHOEK KRISTOF PIETERS

31 maart 2018

03u24 0 Beveren Een fietstochtje maken in de haven? Het kan vanaf de paasvakantie. De gemeente Beveren start namelijk met fietsverhuur in het Fort Liefkenshoek. Het gaat om een proefproject. Ook de Waterbus krijgt er op termijn een halte.

Fort Liefkenshoek werd niet toevallig uitgekozen als uitvalsbasis voor een fietsverhuurpunt. Het bezoekerscentrum trok vorig jaar maar liefst 17.000 bezoekers. "Het is een geknipte plek om de Waaslandhaven en de daarachter liggende polders per fiets te verkennen", zegt schepen van Toerisme Dominique Tielens (N-VA). "Voor onze eigen inwoners klinkt de haven misschien niet altijd even aanlokkelijk voor een fietstochtje, maar voor toeristen is dit een boeiend landschap. Hier meren de grootste schepen ter wereld aan. Bovendien vertrekken er vanuit Fort Liefkenshoek heel wat routes naar het achterland, zoals Prosperpolder en het Grenspark.





Havenlandroute

Wie zelf een route wil samenstellen, kan dat met behulp van de fietsknooppunten. Maar er zijn ook uitgepijlde routes zoals de Havenlandroute of het 'Rondje Kallo'. Bovendien beschikt onze dienst Toerisme hier over enkele medewerkers die het belevingscentrum van het Fort bemannen. Zij kunnen zich vrij makkelijk over de fietsverhuur ontfermen."





Fietskar voor kinderen

De fietsverhuur wordt voorzichtig gestart. Bij wijze van proefproject voor één jaar zijn er nu vier gewone en vier elektrische fietsen, en een fietskar voor twee kinderen beschikbaar. Een gewone fiets heb je al voor 7 euro voor een halve dag, voor een elektrische betaal je 12 euro. De gemeente sloot ook een overeenkomst af met een pechverhelpingsdienst voor mensen die lek rijden.





Volgens Tielens is het de bedoeling om na het proefproject zowel het aantal fietsen als de verhuurlocaties uit te breiden. "We moeten natuurlijk eerst evalueren, maar de vraag is nu al groot. We gaan ervan uit dat dit een succes zal zijn bij mensen die er niet in slagen om hun eigen fiets op een eenvoudige manier tot hier te krijgen. Bovendien gaat volgend jaar de nieuwe veerverbinding van start tussen Fort Liefkenshoek en Lillo en ook de Waterbus zal er in de toekomst een halte krijgen. Potentieel is er dus zeker." De start van de fietsverhuur is tegelijk ook de start van het nieuwe toeristisch seizoen. "Net als vorig jaar zal er een uitgebreid zomerprogramma worden aangeboden in Fort Liefkenshoek", zegt Stephany Van Heukelkom. "We starten eigenlijk al op 20 mei, want dan is er de fortengordel met muziek, straattheater en workshops. In de zomermaanden zijn er ook al heel wat activiteiten gepland en die zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen."Meer info: www.fortliefkenshoek.be en www.beveren.be