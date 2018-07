"Goed voor kiekendief én onze portemonnee" LANDBOUWERS TESTEN ALTERNATIEVE TEELTEN UIT IN GRENSPARK SAEFTHINGE KRISTOF PIETERS

09 juli 2018

02u44 0 Beveren Een internationaal landbouwlabo in Grenspark Saeftinghe levert opmerkelijke resultaten. De nieuwe ingezaaide teelten moesten ervoor zorgen dat de kiekendief kan overleven. Een 30-tal boeren probeerde het met subsidies uit en de uitkomst is niet alleen positief voor de natuur, maar levert ook extra winst op.

Wat weinigen haalbaar achten, is het in Grenspark Groot-Saeftinghe toch gelukt: een groep van 30 Vlaamse en Nederlandse landbouwers engageerde zich om te kijken hoe landbouw en natuur kunnen samengaan, op een economisch rendabele manier. De resultaten blijken nu meer dan veelbelovend. Vorig jaar werd meer dan 150.000 vierkante meter nieuw leefgebied voor de bruine kiekendief gecreëerd door het omschakelen naar zogenaamde 'kiekendiefvriendelijke soorten' zoals klaver en spelt. Die teelten leiden ertoe dat de populatie muizen en konijnen groeit waardoor de kiekendief opnieuw voedsel vindt. Behalve informatie kregen de landbouwers begeleiding bij het zaaien en oogsten van de teelten. Een consultant volgde ook de economische return voor de landbouwers van dichtbij op.





Zoals in alle proefprojecten bleek het zoeken, meten en aanpassen. Sommige oogsten mislukten door te hoge waterstanden op de percelen, elders bleek het zoeken naar de juiste frequentie van maaien en sommige gewassen bleken in onze contreien simpelweg niet goed te gedijen. Maar succesverhalen waren er dus ook.





Betere kwaliteit melk

"De landbouwers waren zelf verrast door de hoge voedingswaarde van de nieuwe teelten en de positieve impact op het vee", zegt Toon Tessier van het Havenbedrijf. " Bij vergelijking van de melkkwaliteit voor en nadat grasklaver in het rantsoen van melkkoeien werd ingeschakeld bleek dat de gehaltes aan vet en eiwit circa 10 procent beter waren. Per koe kan dat enkele duizenden euro's meer inkomsten opleveren op jaarbasis. Het zijn dat soort win-wins die écht aantrekkelijk zijn voor de boeren."





Ook voor akkerbouwers zijn de resultaten veelbelovend. Zo leverden brouwgerstpercelen een samenwerking met een lokale mouterij én een nieuw streekbiertje op.





Ook de kiekendief mag tevreden zijn want uit tellingen blijkt dat het aantal muizenholletjes op de testvelden vertienvoudigd zijn.





Landbouwer Guido Van Mieghem uit Doel is één van de deelnemende boeren en zaaide luzerne op zijn akkers. "Die gebruik ik als veevoeder voor mijn koeien", legt hij uit. "Het zaaigoed kregen we gratis, maar ik spaar ook geld uit doordat ik geen soja meer moet kopen. Ik zou er nooit op eigen initiatief aan durven beginnen maar dankzij dit labo konden we testen en leren hoe we dit gewas moeten telen. De kans is groot dat ik het ook ga zaaien op andere akkers van mijn bedrijf."