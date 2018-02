"Gegeerde plek sinds de ijzertijd" PARKRESIDENTIE KOMT OP ARCHEOLOGISCHE SITE KRISTOF PIETERS

19 februari 2018

02u26 20 Beveren Projectontwikkelaar Concept Plus start binnenkort met de bouw van 47 appartementen in de wijk Beveren-Zuid. De toekomstige bewoners zullen echter niet de eerste zijn om te genieten van deze buurt. Tijdens het archeologisch onderzoek kwamen sporen naar boven uit zowat alle eeuwen van de ijzertijd tot de middeleeuwen. Een groot aantal buurtbewoners mocht afgelopen weekend een kijkje gaan nemen.

De parkresidentie ZuidPark wordt opgetrokken in het binnengebied tussen de Hendrik Consciencestraat, Kruibekesteenweg en Piet Stautstraat. Bouwpromotor Concept Plus liet de oude boerderij slopen en gaat er 47 energiezuinige flats neerpoten. De gemeenschappelijke natuurvijver vormt het kloppende hart van de residentie.





Archeologen hebben voorafgaand aan de werken de ondergrond minutieus onderzocht. Er werden heel wat sporen van onze voorouders gevonden. "De oudste hebben we gevonden in een waterput en gaan terug tot de ijzertijd", zegt archeoloog Jan De Beenhouwer.





Hij mocht zaterdag een groot aantal buurtbewoners rondleiden op de site. "We kunnen niet met zekerheid stellen of er altijd bewoning is geweest maar we hebben wel materiaal gevonden uit zowat de volle middeleeuwen en ook de moderne tijd. Mensen vestigden zich altijd graag in de buurt van water. We zitten hier niet ver van het centrum en dat maakt het ook interessant. Afgaande op de omwalling die er was, is er de voorbije eeuwen vooral landbouwactiviteit geweest. Het was dus een boerderij maar vermoedelijk wel bewoond door welgestelde mensen. We hebben heel wat materiaal teruggevonden in de vroegere omwalling. Het gaat vooral om aardewerk, één is zelfs gedateerd met het jaar 1604, maar bijvoorbeeld ook een grote hoeveelheid mosselschelpen en zelfs heel wat skeletten van paarden, koeien en honden."





Het archeologisch onderzoek wordt nog tot eind volgende week verdergezet. Daarna gaan de graafkranen aan de slag voor de nieuwe parkresidentie. Gedelegeerd bestuurder Richard Bastyns volgde de opgravingen met veel interesse. "Het kost ons natuurlijk wel een aardige duit maar het loonde wel de moeite want er is een schat aan materiaal gevonden."





Ideaal gelegen

De interesse voor de site was niet alleen de voorbije eeuwen bijzonder groot maar ook nu nog. "Want er is nog geen schop in de grond gegaan en 24 appartementen zijn intussen al verkocht", klinkt het trots. "Het is dan ook een fraaie site op een boogscheut van het centrum. We hebben bewust de natuurvijver behouden als troef."





In de buurt was er aanvankelijk wel tegenkanting omdat er werd gevreesd voor de privacy door inkijk vanuit de appartementen. "Maar er is veel overleg geweest", benadrukt Bastyns. "Er is veel groen behouden aan de perceelsgrenzen en we gaan ook een openbaar fiets- en wandelpad aanleggen doorheen het domein. Dat zal ook verkeersluw zijn want er komt een ondergrondse parking met 45 plaatsen."





Binnen twee jaar moet het project volledig klaar zijn. Meer info: www.zuidpark.be