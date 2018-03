"Finish zal persoonlijke overwinning zijn" 20 KANKERPATIËNTEN TRAINEN SAMEN VOOR TRIATLON KRISTOF PIETERS

02u31 0 Beveren "Wie met kanker te maken heeft gehad, kan ook andere uitdagingen aan." Dat is de boodschap van een twintigtal kankerpatiënten die samen met een buddy trainen voor een triatlon. Het ultieme doel is deelname aan de Zwintriatlon. Volgens artsen is bewegen trouwens de beste manier om hervalling te voorkomen.

Het zwembad De Meerminnen in Beveren en de atletiekpiste in de sportzone zullen enkele maanden lang de vaste uitvalsbasis worden van Tria+, een groep van 20 kankerpatiënten en hun buddy's, die samen trainen voor een triatlon. Ook enkele artsen en zorgverleners gaan de sportieve uitdaging aan.





Het initiatief komt van de dienst Oncologie en het revalidatiecentrum van het AZ Nikolaas. "Zowat alle wetenschappelijke studies tonen aan dat sport en bewegen enorm belangrijk is voor kankerpatiënten", zegt diensthoofd Ines Deleu. "70 tot 90 procent van de kankerpatiënten hebben tijdens hun behandeling last van aanhoudende vermoeidheid. Bij 30 procent blijft deze vermoeidheid ook na de behandeling verder bestaan. Men gaat steeds meer rusten en hierdoor gaat de conditie ook verder achteruit. Sommige noemen zitten zelfs het nieuwe roken."





"Enkel door te bewegen kan men deze vermoeidheid terugdringen. We adviseren vijf maal per week 30 minuten bewegen aan. Bovendien zakt de kans op herval hierdoor. Met deze triatlon willen we een boodschap brengen aan andere patiënten. Wie chemo of bestralingen heeft doorstaan, kan echt wel andere uitdagingen aan", gaat Deleu verder. Dat getuigt ook Conny Hanssen uit Nieuwkerken. "Voor ons is dit een manier om een punt te zetten achter een bijzonder moeilijke periode. Door samen met lotgenoten te trainen, zijn er ook al hechte vriendschappen ontstaan. We trekken ons aan elkaar op. Er wordt naast de fysieke training ook veel gelachen, zorgen worden vergeten enzovoort. We gaan voor het zelfde doel: over de meet geraken. Niet alleen na, maar ook tijdens de behandeling."





Einddoel is Zwintriatlon

Carla uit Belsele sluit zich hier volmondig bij aan. "Ik ben altijd al sportief geweest, maar dat beperkte zich tot joggen. Dit is een unieke kans om de lat wat hoger te leggen. Na de chemo moet je terug heel veel opbouwen en dat vraagt veel wilskracht en doorzettingsvermogen. Naar lotgenoten die nog in behandeling zijn, wil ik tonen dat er een leven is na de ziekte en dat de vermoeidheid tijdelijk is. Ik hoop om 14 maanden na de diagnose in betere conditie te zijn dan ooit te voren. De finish van de Zwintriatlon zal voor ons dan ook een grote symbolische betekenis hebben. We zullen dan terug midden in het leven staan."





Rudi Frankinouille is sportief coördinator van het team en stoomt de patiënten klaar voor hun triatlon. "We hebben via Think Pink professioneel materiaal ter beschikking gekregen zoals fietsen en wetsuits en trainen momenteel drie keer per week. In april komt daar nog fietstraining bij en gaan de deelnemers ook individueel nog extra trainen." De Avondrun Tielrode op 21 maart wordt een eerste test. Daarna staan ook nog de Antwerp 10 Miles, de 10 Miles van Waasmunster en de Mr. T Sporta Triatlon op het programma.





Het einddoel is de Zwintriatlon op 5 september. Tria+ is te volgen via Facebook.