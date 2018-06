"Feesten alsof het laatste keer is" TAVERNE 'DOEL 5' BLAAST 20 KAARSJES UIT KRISTOF PIETERS

04 juni 2018

02u44 0 Beveren Taverne Doel 5 mocht afgelopen weekend haar twintigjarig bestaan vieren. De zaak opende in 1998, uitgerekend het jaar dat het doek viel over het Scheldedorp. "Maar kijk, we zijn intussen twintig jaar later en we zijn hier nog steeds", lacht zaakvoerster Sheila De Graef.

Inwoners zijn er amper nog, maar bezoekers des te meer. En zolang er een café is in het dorp, blijft Doel dapper verder leven. Tegen wil en dank is taverne Doel 5 bijna een symbool geworden van het bedreigde Scheldedorp. De zaak draait ondanks alle onheilsberichten nog altijd op volle toeren. Afgelopen weekend werd er een groot feestje gebouwd want Doel 5 bestaat precies twintig jaar. Onder het thema 'burlesque' gingen de vaste klanten nog eens stevig uit de bol. "We vieren elke vijf jaar een jubileum en elke keer feesten we alsof het de laatste keer kan zijn", lacht zaakvoerster Sheila De Graef. "Dat kan het immers ook effectief zijn. We leven hier al zolang in het ongewisse. Soms weegt dat natuurlijk wel een beetje maar eigenlijk lig ik er niet meer wakker van. Ik investeer nog altijd in de zaak. De gevel is nog maar pas in een nieuw kleurtje gestoken en ik heb recent nog nieuwe luifels laten plaatsen. Ik kan me niet permitteren om alles te laten stilvallen. Dan is het immers echt gedaan en treedt het verval in. We leven hier gewoon dag na dag en jaar na jaar. Elk jaar dat er bijkomt is er eentje gewonnen."





Sheila nam het café over van haar moeder Jenny Kouyzer. Zij opende in 1988 in de Scheldemolenstraat een kroeg met de toepasselijke naam 'Doel 5'. "Een knipoog naar de kerncentrale", legt ze uit. "Er zijn slechts vier kernreactoren. Er waren ooit plannen voor een vijfde maar die is er nooit gekomen." Het café werd de vaste stek voor de werknemers van de kerncentrale. In 1997 sloeg echter het noodlot toe en verwoestte een hevige brand de zaak. Jenny bleef niet bij de pakken en heropende haar café in de Pastorijstraat. "We waren volop bezig met de verbouwingen toen in januari 1998 de regering besliste dat het dorp moest verdwijnen", blikt ze terug. "Maar kijk, we zijn intussen twintig jaar verder en de zaak is er nog steeds. Gelukkig maar dat we ons kopje toen niet lieten vallen." Jenny springt dochter Sheila nog alle dagen bij. "Vooral in de keuken voor het maken van de dagschotels. Ik kan eerlijk gezegd het sociaal contact niet missen", lacht ze.





Ook Sheila niet. "Ons hart ligt hier", geeft ze toe. "We hebben een vast cliënteel aan mensen die in de omgeving werken en er komen uiteraard ook veel toeristen. We kijken intussen al stiekem uit naar ons volgende jubileum. Het buikgevoel zegt dat Doel nog niet al te snel zal verdwijnen."