‘Fans’ stichten brandje in tribune tijdens Wase derby Kristof Pieters

23 december 2018

11u13 0 Beveren Tijdens de derby tussen Waasland-Beveren en Sporting Lokeren, zaterdagavond, is de brandweer tussenbeide moeten komen. Enkele Lokerse heethoofden hadden brand gesticht in de bezoekerstribune. Ook sneuvelden heel wat zitjes.

Wedstrijden tussen de twee Wase clubs zijn altijd geladen, maar deze keer was de inzet wel erg groot. Beide clubs bengelen immers achteraan in het klassement. Door de overwinning van Waasland-Beveren is er nu toch een kleine kloof geslagen en staat Lokeren alleen onderaan de rangschikking.

Reeds in de dagen voor het treffen hadden beide supporterskernen elkaar zitten jennen. De sfeer was zaterdagavond dan ook geladen. Ondanks de controles waren verschillende supporters er toch in geslaagd om vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Nog voor de aftrap werden enkele pijlen afgeschoten en werd er zelfs brand gesticht in het bezoekersvak. De brandweer kon gelukkig snel tussenbeide komen.

Na afloop van de wedstrijd viseerden Lokerse supporters dan maar het meubilair. Heel wat zitjes werden op het veld gekeild en ook reclamepanelen moesten eraan geloven. Ordediensten gingen het veld op om erger te voorkomen.

In het centrum, waar op dat moment een kerstmarkt plaatsvond, bleven confrontaties gelukkig uit. Door de combiregeling werden de Lokerse fans ook meteen op de bus gezet. Naar verluidt werden er geen arrestaties verricht.

Hoe zwaar de schade in het stadion is, was niet meteen duidelijk. De rekening is alleszins voor Sporting Lokeren, al zullen camerabeelden nog onderzocht worden om de schuldigen te kunnen aanduiden.