"Extra glimlach krijgt men er gratis bij" MENSEN MET BEPERKING AAN DE SLAG IN ORANJERIE HOF TER SAKSEN KRISTOF PIETERS

19 april 2018

03u03 0 Beveren Wie het kasteelpark Hof ter Saksen bezoekt, kan voortaan ook in de week een terrasje gaan doen in de oranjerie. De vzw Hortus ter Saksen had hiervoor te weinig vrijwilligers, maar heeft nu een samenwerking afgesloten met home De Bron en het opvangcentrum De Stroom.

Met deze mooie lentedagen krijgt het kasteelpark Hof ter Saksen heel wat wandelaars over de vloer. Voor een verfrissend drankje kan men tot nog toe echter enkel op zon- en feestdagen terecht in de fraaie oranjerie van het kasteelpark. Die wordt sinds 1996 uitgebaat door de natuureducatieve vereniging vzw Hortus ter Saksen. "We kregen vaak te horen van mensen dat ze het jammer vonden dat we niet meer op weekdagen open zijn, maar daarvoor beschikken we zelf niet over voldoende vrijwilligers", zegt voorzitter Christa Maes. "We zochten daarom een geschikte partner. Het moest wel een partner zijn die niet commercieel werkt, dus een organisatie met een sociale doelstelling. Zo zijn we terecht gekomen bij OCMW-instellingen De Bron en De Stroom, die respectievelijk mensen met een aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel opvangen." Een tiental mensen van De Bron en De Stroom nemen nu de uitbating over op woensdagmiddag. Ze serveren de drank, doen de afwas en verwerken de rekening. Een extra glimlach en een warm onthaal krijgen bezoekers er gratis bij."





Ook Hilde Hennissen, directeur van De Bron/De Stroom, zegt dat een droom is uitgekomen. "We waren - en zijn nog steeds - op zoek naar projecten waarbij onze mensen hun mogelijkheden kunnen laten zien aan anderen en waar niet de nadruk ligt op iemand zijn beperkingen. We willen ook een zinvolle dagbesteding bieden, maar in een 'normaal' arbeidscircuit is dit vaak onmogelijk. Met dit initiatief hangen we een ander beeld op van deze 'bijzondere of buitengewone' mensen."





Sommigen zijn effectief aan het werk in de oranjerie, anderen doen voorbereidend werk in de dagcentra zelf zoals koekjes bakken voor bij de koffie, soep maken, zorgen voor de tafelversiering of het wassen en strijken van de tafellakens en werkkledij.





De nieuwbakken vrijwilligers zijn eveneens tevreden. "Bedienen of tafels afruimen, ik doe het allemaal even graag", lacht Karolien Wydooghe (41) van De Bron. Haar collega Hans Stuer (39) kwam na een herseninfarct terecht in De Stroom. "Ik had vroeger een horecazaak in Antwerpen en ken dus nog wel het klappen van de zweep. Terug in de horeca gaan werken, zou niet meer lukken maar dit project is ideaal en geeft veel voldoening."





Voorlopig neemt het team van De Bron en De Stroom enkel de uitbating op woensdagmiddag op zich, maar de initiatiefnemers broeden al op uitbreidingsplannen als het project aanslaat.