‘Engel van Doel’ op 87-jarige leeftijd overleden Kristof Pieters

07 maart 2019

10u28 0 Beveren Emilienne Driesen, bekend van de film ‘De Engel van Doel’, is op 87-jarige leeftijd overleden in het dorp waar ze nooit heeft willen wijken voor de oprukkende haven. Ze was de oudste en ook een van de laatste oorspronkelijke bewoners.

Geboren en getogen in Doel wou Emilienne Driesen haar dorp nooit verlaten. Zelfs niet toe haar echtgenoot het niet meer zag zitten en alleen verhuisde om in een flatje in Beveren te gaan wonen bleef Emilienne koppig in haar huis wonen. Bij de resterende inwoners van Doel was ze erg geliefd. Twee jaar geleden vierde ze nog haar 85ste verjaardag met twee van de achttien andere inwoners die toevallig op exact dezelfde dag kaarsjes mochten uitblazen. Een stuk taart wees Emilienne niet af maar ze had meer plezier aan een stevig glas trappist en een sigaret. Zo staat ze trouwens ook op de filmaffiche afgebeeld van ‘De Engel van Doel’. Een decennium terug volgde Tom Fassaert vijf jaar lang enkele bewoners van Doel om een documentaire over hen te maken. De hoofdrolspelers waren de inmiddels overleden pastoor Christiaan Verstraete en Emilienne Driesen die vooral opviel omdat ze nooit een blad voor de mond nam. Op het filmfestival van Berlijn krijg de film heel wat bijval en de prent zorgde ervoor dat Emilienne sindsdien door het leven ging als de ‘Engel van Doel’. “Maar dat was eigenlijk wat verkeerd begrepen”, zegt Johan De Vriendt van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. “Zij was niet zelf de Engel van Doel maar de titel verwees naar een verhaal dat ze vertelde. Als klein kind had ze een engel gezien in de wolken boven Doel en ze voelde zich hierdoor beschermd. Mede daardoor heeft ze nooit Doel willen verlaten. Dan zou die engel haar niet meer beschermen. Nu het dorp kan blijven bestaan heeft ze alles kunnen loslaten.”