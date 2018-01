"Dochtertje riskeert hersenschade" MOEDER PROTESTEERT TEGEN LANGE WACHTLIJSTEN MRI-SCAN KRISTOF PIETERS

19 januari 2018

02u39 0 Beveren Tine Vercruyssen (25), mama van de 14 maanden oude Aurélie, vraagt in een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block iets te doen aan het tekort aan MRI-scanners. Amélie lijdt aan epileptische aanvallen, maar een afspraak maken voor een onderzoek met de scanner bleek een helse weg te zijn.

Al drie weken lang kan Tine Vercruyssen amper nog eten, of slapen. "Doodongerust ben ik", vertelt de vrouw. "Drie weken geleden kreeg mijn 14 maand oude dochter Aurélie een soort van epileptische aanval. Ze is meteen met de ziekenwagen en een MUG-team afgevoerd en werd uitgebreid onderzocht in het UZA. Voorlopig weet ik echter nog altijd niet wat er precies met haar aan de hand is. Om uitsluitsel te krijgen is namelijk een MRI-scan nodig en de wachtlijst hiervoor loopt blijkbaar weken, tot zelfs maanden op."





Zware medicatie

Tine kreeg tot haar grote verbazing pas een afspraak voor augustus. Intussen kreeg haar dochter al vijftien aanvallen en werd ze al negen keer afgevoerd naar de spoeddienst. "Ook de spoedartsen zeggen me dat er dringend een MRI-scan moet genomen worden. Ze riskeert immers hersenschade bij een volgende aanval. Bovendien krijgt ze intussen zware medicatie voor epilepsie, maar de dokters weten niet eens zeker of ze wel deze aandoening heeft."





Als alternatief werd een CT-scan voorgesteld, maar dat wil Tine liever niet. "Deze scan geeft geen gedetailleerd resultaat en daarna is er nog altijd een MRI nodig. Om nog maar te zwijgen van de schadelijke stralingen waaraan mijn dochter is blootgesteld tijdens dit onderzoek. Ik ben echt woedend dat dit zo lang moet duren. Uiteindelijk is nu beslist om de MRI te laten doorgaan in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen. Daar zal men dan de resultaten meteen doorsturen naar het UZA."





Heel acute gevallen krijgen in het ziekenhuis voorrang, maar Tine begrijpt niet waarom er eerst iets onomkeerbaar moet gebeuren voor haar kind een scan kan krijgen. Toen ze bij de huisarts een flyer zag liggen met een petitie voor een tweede MRI-scanner in het AZ Nikolaas, besloot ze zelf in haar pen te kruipen en schreef ze een open brief aan minister Maggie De Block. "Ik heb nog geen antwoord gekregen, maar ik heb haar de vraag gesteld, van moeder tot moeder, of zij zo lang zou kunnen wachten op nieuws. Ik word gek van de onzekerheid."





Vandaag gaat Aurélie eindelijk onder de scanner. "Maar dat is alleen te danken aan mijn eigen kordate optreden. Minder mondige patiënten blijven in de kou staan. Hoe lang kan een mens in het ongewisse blijven?"