"Dit wordt eresaluut aan polders" KWART MILJOEN SUBSIDIES VOOR RESTAURATIE MAALDERIJ EN HERENHOEVE KRISTOF PIETERS

02u30 0 Kristof Pieters Peter Deckers, voorzitter van de vzw Prospersite, bij de Prosperhoeve (met rechts de schuur met de unieke maalderij). Beveren De maalderij van de historische Prosperhoeve zal nog dit jaar gerestaureerd worden. De vzw Prospersite heeft hiervoor eindelijk subsidies op zak. De vereniging wil de oude herenhoeve en maalderij in Prosperpolder omvormen tot een toeristisch knooppunt. De site moet een uitvalsbasis worden voor wie de haven, polder of de vele natuurgebieden wil bezoeken.

Al twee jaar lang is de vzw Prospersite op zoek naar middelen om het project te kunnen opstarten. Nu is er eindelijk een doorbraak en is er een kwart miljoen euro toegezegd om de restauratie op te starten. De Prosperhoeve is één van de vier hoeves die de hertog van Arenberg liet bouwen om de polders in de streek uit te baten. De herenhoeve werd opgetrokken in de periode 1850-1859 langs de Belgische Dreef in het gehucht Prosperpolder. De schuur naast het woonhuis heeft verschillende functies gehad. Het werd ooit gebruikt als noodkerk en nadien was er een maalderij. Die is trouwens integraal bewaard gebleven. In 1982 werd de schuur beschermd als monument en de herenhoeve als dorpsgezicht. De site is eigendom van de NV Waterwegen & Zeekanaal, maar die gaf in januari 2016 alles in erfpacht aan de vzw Prospersite. De vereniging is opgelucht dat de werken kunnen starten. De hoeve staat namelijk al meer dan vijftien jaar leeg, waardoor het verval dreigt.





Eresaluut aan polders

"Het nieuwe belevingscentrum moet een eresaluut aan de polders worden", zegt voorzitter Peter Deckers. "Vroeger lag hier het hart van Prosperpolder en die functie moet deze site opnieuw krijgen. Het is zeker niet de bedoeling om massatoerisme te lokken, wel om de beleving van het platteland, de nieuw gecreëerde natuur en het havengebeuren te bundelen in één toeristisch geheel.





De vzw Prospersite krijgt van de gemeente jaarlijks 10.000 euro steun om de werking te bekostigen. Via de provincie en Europa is in het kader van Platteland Plus een renovatiedossier goedgekeurd voor een totaalbedrag van 220.000 euro. In een eerste fase wil de vzw één gebouw van de site aanpakken; de maalderij. Dat gebouw krijgt een nieuwe functie als onthaal voor mensen die de natuur, polder of haven willen bezoeken. Daarnaast zullen bezoekers er het vergane landbouwleven kunnen beleven. Eén van de blikvangers is de oude maalderij. We hopen de installatie sporadisch te kunnen laten draaien. Ten slotte kunnen de plaatselijke verenigingen de maalderij gebruiken als ontmoetings- en vergaderruimte."





Nog deze maand de start de renovatie binnenin het gebouw. Aansluitend is er de inrichting van het belevingscentrum. Wanneer de rest van de Prosperhoeve wordt aangepakt, is nog onduidelijk. "Dat hangt af van de subsidiëring. Om kosten te besparen, willen we alleszins een aantal werken zelf uitvoeren met de hulp van vrijwilligers. We hopen in ieder geval tegen Open Monumentendag de deuren te kunnen openen voor het publiek."