"Camerabeelden steeds belangrijker voor politiewerk" POLITIEZONE WANO LAAT STUDIE UITVOEREN VOOR INSTALLATIE SLIM CAMERANETWERK

02u33 6 Foto Kristof Pieters Op de grens tussen Melsele en Zwijndrecht staan reeds slimme camera's op de Krijgsbaan. Vanaf volgend jaar zullen die gegevens ook door politiezone WaNo geraadpleegd kunnen worden. Beveren De politiezone WaNo gaat een studie laten uitvoeren voor de installatie van een netwerk van slimme camera's in de drie aangesloten gemeenten. De camera's zijn niet enkel gericht op criminaliteit maar moeten ook bruikbaar zijn voor trajectcontrole of de bestrijding van sluipverkeer. Jaarlijks worden in een honderdtal dossiers camerabeelden gebruikt om een zaak opgelost te krijgen.

Momenteel beschikt de politiezone Waasland-Noord (Wano) al over twee interventievoertuigen die uitgerust zijn met mobiele ANPR-camera's, maar vaste camera's op belangrijke invalswegen ontbreken.





"We hebben de boot altijd afgehouden omdat de systemen tot op vandaag niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden", zegt zonechef Leo Mares. "De database voor onze eigen ANPR-camera's moeten we manueel opladen en dat is niet echt handig werken. Ook is er geen uitwisseling van informatie van camera's uit aanpalende politiezones of van andere overheden."





Centrale database

Daar komt midden volgend jaar echter verandering in. De federale politie heeft namelijk aangekondigd dat er een nationaal ANPR-netwerk zal opgestart worden. "Dan krijgen we natuurlijk een ander verhaal", vervolgt Mares. "Met zo'n centrale database zijn er veel mogelijkheden. In de eerste plaats kunnen we camera's inzetten tegen criminaliteit. Zo kan bijvoorbeeld een gestolen nummerplaat snel gedetecteerd worden. Anderzijds kunnen we ook veel beter aan verkeershandhaving doen. Dit gaat van trajectcontrole en het vaststellen van snelheidsovertredingen tot het bestrijden van sluipverkeer. De intelligente camera's van tegenwoordig hebben veel mogelijkheden."





Studie uitvoeren

De politiezone laat nu een studie uitvoeren om te zien waar er zoal camera's nodig zijn om het hele grondgebied van de zone optimaal te dekken. "De studie zal uitgaan van een aantal scenario's. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de op- en afritten van de belangrijke verkeersassen zoals de E17 en E34, maar als we het cameranetwerk willen gebruiken om bijvoorbeeld ook sluipverkeer aan te pakken, zullen er bijkomende toestellen moeten komen op andere plaatsen", aldus Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Als de studie klaar is, zullen de drie betrokken gemeenten zelf kunnen beslissen in welke mate ze bereid zijn om te investeren in zo'n slim cameranetwerk. Zelf zijn we vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden om het sluipverkeer aan te pakken maar ik besef tegelijk maar al te goed dat camera's ook niet alles kunnen oplossen."





Sint-Gillis-Waas is alvast enthousiast. "De camera's kunnen een oplossing bieden voor een aantal problemen waar we nu mee kampen", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "Ik denk daarbij aan de problematiek van zwaar verkeer maar we hebben ook interesse in bewakingscamera's. Onder meer de omgeving van de bibliotheek en de sportzone komen hiervoor in aanmerking."





Momenteel staan er al 35 camera's in Beveren en negen in Stekene. Deze camera's screenen wel geen nummerplaten. Om het belang van camera's aan te tonen liet korpschef Leo Mares navragen in hoeveel dossiers er beelden waren gebruikt om een zaak op te lossen. "Dit gaat van inbraak tot vluchtmisdrijf. Ik schrok zelf van de cijfers. Tussen 1 januari 2015 en november 2017 hebben we in maar liefst 286 dossiers camerabeelden gebruikt, zowel van publieke- als privécamera's. Dit toont in ieder geval aan dat camera's aan belang winnen voor het uitvoeren van politiewerk."