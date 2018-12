‘Bunkerboer’ gaat dwangsom aanvechten met steun van gemeente en vijfduizend burgers Motorclub houdt benefiet om steun te betuigen Kristof Pieters

13 december 2018

16u49 1 Beveren Luc Van Puymbroeck, de boer die enkele bunkers uit WOI op zijn velden liet verdwijnen, gaat de door de rechtbank opgelegde dwangsom van 250 euro per dag aanvechten. Hij krijgt hiervoor de steun van het gemeentebestuur en meer dan vijfduizend burgers die een online petitie hebben getekend. Dit weekend steekt ook motorclub Fast Arrows de geruïneerde landbouwer een hart onder de riem met een heuse Bunker Party.

Luc Van Puymbroeck moet intussen al meer dan 410.000 euro aan dwangsommen betalen nadat hij enkele bunkers op zijn velden liet ondergraven zodat ze onder het maaiveld verdwenen. Hij deed dit zonder vergunning, maar wel op een moment dat de bunkers niet beschermd waren als erfgoed. Nadien kwam die bescherming er wel en werd de man veroordeeld om de bunkers in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Een operatie met een kostenplaatje van 3,7 miljoen euro en dus onbetaalbaar. Intussen loopt de dwangsom steeds hoger op en komt er 250 euro per dag bij. Van Puymbroeck heeft nu een nieuwe beroepsprocedure opgestart om de dwangsom op te schorten en de rechtbank ervan te overtuigen dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de schade te herstellen.

Hij krijgt hierbij steun van het gemeentebestuur. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) antwoordde dit op een vraag van André Buyl (VB). “We zullen als gemeente argumenten aanbrengen om ofwel de straf ongedaan te maken ofwel te milderen”, zegt Van de Vijver. “In het verleden zijn er immers nog bunkers gesloopt en nooit waren er zo’n verregaande gevolgen. Dit staat niet in verhouding tot de straf die is opgelegd. Meer dan dit kunnen we als gemeente wel niet doen, want het is en blijft een gerechtelijk dossier.”

Benefiet

Luc Van Puymbroeck krijgt niet alleen steun van de gemeente. Een online petitie is intussen al ondertekend door meer dan vijfduizend burgers. Motorclub Fast Arrows organiseert dit weekend een benefiet onder de toepasselijke naam Bunker Party. De bikers willen hiermee boer Luc een hart onder de riem steken. “Het is niet om geld in te zamelen, want met de dwangsom is dat toch maar weggegooid”, zegt Katrien Rotthier. “We willen wel tonen dat hij er niet alleen voor staat. Elk jaar mogen we op het veld van Luc het kampioenschap ‘unicycle’ organiseren, een race voor motors met één wiel. Ook andere verenigingen mogen steeds bij hem aankloppen.” Voorzitter van club, Kurt Van De Voorde, sluit zich hierbij volmondig aan. “Luc is een echte kameraad geworden”, zegt Van De Voorde. “Hij beging misschien wel een fout door de bunkers te laten verdwijnen in de grond, maar de straf is echt wel buiten alle proportie. De bunkers hadden geen enkele waarde meer en uniek zijn ze zeker niet.” Het benefiet vindt zaterdag 15 december plaats vanaf 21 uur in clubhuis ’t Rot aan de Kruibekesteenweg in Beveren.

Luc Van Puymbroeck is blij met zoveel steun. “Het klopt dat er een nieuwe procedure is opgestart om de dwangsom ongedaan te maken, maar een datum voor een behandeling door de rechtbank ligt nog niet vast. “Ik ben intussen wel alles kwijt geraakt, ook de boerderij en mijn tractoren. De curator beseft echter ook dat er niks meer te rapen valt. Ik denk dat ik genoeg gestraft ben en hoop nu dat de rechter de dwangsom zal opschorten zodat ik tenminste verder kan met mijn leven.”