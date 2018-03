"Bewoners betalen geen euro meer" VZW VIVES NEEMT BEJAARDENWONINGEN OCMW OVER KRISTOF PIETERS

17 maart 2018

02u36 0 Beveren Het OCMW zal haar bejaardenwoningen in Kieldrecht afstoten. Ze worden voor 66 jaar in erfpacht gegeven aan de vzw Vives, die pal ernaast het woonzorgcentrum Heilige Familie uitbaat. In de overeenkomst zit ook nog een lap grond waarop nog een 20tal assistentiewoningen mogen gebouwd worden.

Het OCMW van Beveren en vzw Vives hebben gisteren een overeenkomst ondertekend waarbij de 15 bejaardenwoningen in de Tuinwijkstraat in Kieldrecht voor 66 jaar in erfpacht worden gegeven aan de vzw. "Deze seniorenwoningen zijn het enige aanbod van het OCMW in de poldergemeenten boven de expresweg", zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V). "We willen het aanbod niet afbouwen, maar het is logischer dat de bejaardenwoningen worden uitgebaat door de vzw Vives aangezien ze op de site ernaast een groot woonzorgcentrum hebben. Nu al komen de bewoners van de seniorenwoningen van het OCMW er over de vloer, bijvoorbeeld voor een warme maaltijd. Bovendien dateren de huisjes van midden jaren tachtig en dringt een renovatie zich op. We hadden de keuze om zelf te investeren of met een andere partner in zee te gaan. De vzw Vives had meteen interesse."





Dat bevestigt ook voorzitter Marc Timbremont. "In ons woonzorgcentrum hebben we 85 bedden waarvan 5 voor kortverblijf. In 2005 kwamen daar de residentie Canteclaer bij met 20 aanleunflats. We zijn volop bezig om deze site uit te bouwen tot een volwaardig woonzorgcentrum met verschillende woon- en zorgtypes, afgestemd op de graad van zorgbehoevendheid. De bejaardenwoningen die we nu in erfpacht krijgen, vormen een perfecte aanvulling."





Het OCMW legde wel enkele voorwaarden op. "Voor de betrokken bewoners mag er in essentie niets veranderen", benadrukt Van Esbroeck. "Ze blijven in hun woning en in de overeenkomst is ook opgelegd dat de huurprijzen behouden blijven."





Renovatie in fasen

De vzw Vives wil de renovatie gefaseerd aanpakken. "Het gaat om ingrijpende werken zoals een nieuwe keuken en badkamer", zegt Timbremont. "Telkens er een huisje vrijkomt, gaan we dit eerst renoveren en dit meteen naar de normen van een hedendaagse assistentiewoning. We willen dat de bewoners ook beroep kunnen doen op alle diensten van het aanpalende woonzorgcentrum. Daar is altijd een permanentie aanwezig."





De erfpacht geldt ook op een aanpalend stuk grond dat nu nog braak ligt. De vzw Vives zal dat mogen invullen. "Afhankelijk van het ontwerp denken we dat er plaats is voor een twintigtal extra assistentieflats", zegt Timbremont nog.