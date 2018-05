"Bang dat er volgende keer eentje op huis ligt" BURGEMEESTER BEVEELT ROOIEN VAN TWAALF GEVAARLIJKE BOMEN KRISTOF PIETERS

23 mei 2018

02u35 0 Beveren Burgemeester Marc Van de Vijver heeft een bevel uitgevaardigd voor het vellen van twaalf bomen in de Pastoor Steenssensstraat. Bij een storm in het voorjaar kwamen er al twee exemplaren in een tuin terecht. Bij omwonenden is er dan ook terecht angst dat er bij een volgende windvlaag nog meer brokken gaan vallen.

Het was de familie Beck die aan de alarmbel trok nadat enkele maanden terug bij een voorjaarsstorm twee flinke bomen in de tuin beland waren. Die brachten zware schade toe aan de omheining, maar gelukkig bleef het huis gevrijwaard. De betrokken bomen stonden op een braakliggend perceel grond dat in handen is van projectontwikkelaar Matexi.





Die heeft plannen voor de aanleg van een nieuwe verkaveling, maar het zal wellicht nog een poosje duren eer de werken kunnen starten. "Intussen worden de bomen steeds groter", legt Christel Beck uit. "Er zijn al verschillende bomen dood en bij het minste zuchtje wind kunnen die vallen. We zijn echter nog het meeste bang van de populieren. We hebben er zelf een boomexpert bijgehaald en die verklaarde dat ze kaprijp zijn. Ze zijn intussen zo'n 30 meter hoog. Als we pech hebben, kan zo'n boom recht op onze woning vallen. Bij de vorige storm kwamen er twee bomen in onze tuin terecht en werd de omheining zwaar beschadigd. Een auto van de buren werd ei zo na gemist."





Matexi was bereid om de bomen te vellen, maar stootte echter op een negatief advies van de groendienst. "Men heeft daarna een ploeg gestuurd om alles te maaien, maar dat haalt natuurlijk weinig uit", vervolgt Christel Beck. "De schade aan onze omheining zal vergoed worden via hun verzekering, maar wij zijn vooral bezorgd dat er bij een volgende windvlaag nog meer bomen zullen sneuvelen."





Burgemeester Marc Van de Vijver heeft nu het advies van de eigen gemeentediensten verworpen en bevel gegeven om twaalf bomen zo snel mogelijk te vellen. "In dit geval primeert de openbare veiligheid", vindt hij. "Als burgemeester ben ik daarvoor verantwoordelijk. Ik heb daarom opdracht gegeven aan de eigenaar van de grond om de bomen die het meest gevaar vormen onmiddellijk te verwijderen. Voor de resterende bomen zal aan Matexi gevraagd worden om een nieuw kapprocedure in te dienen. Aangezien er al schade is toegebracht door omgevallen bomen bij omwonenden, is de kans groot dat ook de rest van het bosje gerooid zal mogen worden."





De familie Beck reageert opgelucht. Gisteren nog kondigde het KMI code oranje af omdat er onweer verwacht werd. "We zullen pas gerust zijn als de gevaarlijke bomen zijn weggehaald, maar het is wel positief dat er eindelijk actie wordt ondernomen."