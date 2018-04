"Babyborrel voor het hele dorp" OOIEVAAR LANDT NA 12 JAAR OPNIEUW IN DOEL KRISTOF PIETERS

06 april 2018

02u36 0 Beveren Het bevolkingsaantal van Doel is gestegen van 18 naar 19 inwoners. Na een jarenlange leegloop in de gemeente, is baby Rover de eerste boreling sinds twaalf jaar. Ouders Kevin De Mey en Liese Stuer noemen het met een knipoog hun 'inbreidingsproject' voor Doel.

Rover De Mey is de nieuwste Doelenaar en dan nog wel met een papa die zijn roots in het dorp heeft. Kevin De Mey (38) is geboren en getogen in het gehucht Saftingen. Ondanks de verloedering en de leegloop van het dorp woont hij er nog altijd graag. "Ik hou vooral van de rust", vertelt hij. "Ik ben hier opgegroeid en dat schept een band. Sinds iets meer dan een jaar huur ik een huis in de Scheldemolenstraat. Dat we niet veel huurgeld moeten betalen, is mooi meegenomen. We zitten iets buiten het centrum en van rondhangende vandalen hebben we minder last. Rond mijn twintigste ben ik actief geworden in de strijd voor het behoud van Doel, maar dat betekent niet dat ik vooraan op de barricaden sta. Ik ben wel overtuigd dat Doel kan heropleven als dorp. Als voldoende geld wordt geïnvesteerd en bewoners zekerheid krijgen over hun toekomst, zijn er genoeg kandidaten om zich hier te nestelen. Wij hebben alvast het goede voorbeeld gegeven met ons 'inbreidingsproject'", lacht Kevin.





De kleine Rover, geboren op 27 maart, is de eerste baby in twaalf jaar in het bedreigde Scheldedorp. "En meteen ook de enige baby, want er zijn geen kinderen meer", weet Kevin. "Er zijn wel nog enkele jonge koppels, dus misschien krijgt hij er op termijn nog een paar kameraadjes bij. Het nieuws van de geboorte is hier als een vuurtje rondgegaan. Iedereen heeft intussen ook een geboortekaartje gekregen en binnenkort organiseren we een babyborrel voor het hele dorp. Een overrompeling zal het niet worden, want er wonen nog amper 18 mensen in het centrum van Doel. Het valt ons wel op dat iedereen in de wolken is met onze baby. Het heeft dan ook wel iets symbolisch."





Eerbetoon aan opa

Voor mama Liese Stuer (33) was wonen in Doel wel een kleine aanpassing. "Ik had twee jaar geleden een woning gekocht in Antwerpen. Het contrast met de drukke stad is groot. De bewoners hebben me echter meteen in de armen gesloten. En echt onbekend is de omgeving mij ook niet, want ik groeide op in Beveren. Rover is in de eerste plaats het symbool van onze liefde en geen statement tegen de haven, maar ik sympathiseer wel met de strijd die hier wordt gevoerd."





De naam Rover heeft onrechtstreeks ook een link naar Doel. "Mijn opa Roger was heel enthousiast toen ik in Doel kwam wonen. Hij kwam hier altijd op zondag op de dijk wandelen. In de week dat ik mijn zwangerschap heb vastgesteld, is hij gestorven, dat was een emotionele rollercoaster. We hebben één letter veranderd in de naam, maar Rover is dus ook een eerbetoon aan mijn opa."