"Ambiance vanaf het eerste nummer" MEGA NANCY AL 20 JAAR OP PODIUM VAN VAKANTIEFUIF KRISTOF PIETERS

23 augustus 2018

02u43 0 Beveren De tent op de Grote Markt in Beveren was gisterenmiddag naar jaarlijkse traditie voorbehouden voor een spetterende vakantiefuif voor personen met een handicap. Het was voor Nancy Kooremans al de twintigste keer dat ze als danseres de maat mocht aangeven. Sinds vorig jaar wordt ze vergezeld door dochter Sam en diens vriendin Keela, aan wie ze de fakkel wil doorgeven.

Haar halve leven staat ze nu al elk jaar op het podium van de Beverse Feesten. Danseres Nancy Kooremans (43) is voor de vaste bezoekers van de andersvaliden- en kinderfuif dan ook een echte vedette geworden. "Het is echt wel aandoenlijk dat ze me zo op handen dragen", lacht Nancy. "Ze willen samen met mij op de foto en vragen soms een handtekening. Vooral het Mega Mindy-maskertje is een handelsmerk geworden. Ik ben het beginnen dragen in 2006 en sindsdien moet ik het elk jaar opzetten. Ze vragen er altijd naar."





Sinds vorig jaar wordt Nancy op het podium vergezeld van haar dochter Sam Van Elst (17) en Keela Waem (18). "Ik stond zelfs al op dit podium toen ik zwanger was van Sam en nu staat ze hier al naast me. Het is zot dat we dit al zo lang doen", lacht Nancy.





Dansles

Ze gaf vroeger dansles en het is op die manier dat ze dj Guido Meersman leerde kennen. "Guido had destijds een platenwinkel waar ik regelmatig cd's ging halen met muziek voor de dansles voor kinderen. Toen hij gevraagd werd voor de andersvaliden- en kinderfuiven op de Beverse Feesten, vroeg hij me mee als danseres om de sfeer erin te brengen." Niet dat het bij personen met een handicap nodig is. "Dat is ambiance vanaf het eerste nummer", geeft Nancy toe. "Het is een heel dankbaar publiek. Voor hen is deze fuif het hoogtepunt van het jaar."





Elk jaar zijn er groepen van ver buiten Beveren die per bus naar deze fuif komen. Guido Meersman werkte vroeger nog als begeleider in het home De Bron en weet dan ook als geen ander welke platen goed aanslaan. "Ik kies vooral voor dansbare muziek, maar dat gaat van K3 tot muziek die op Tomorrowland wordt gedraaid. Alles met een stevige beat scoort goed. Zolang er maar op gedanst kan worden, want dat doen ze van het eerste tot het laatste nummer."





Opvolging verzekerd

Nancy geniet ook nog steeds van de vakantiefuif. "Er kruipt nochtans best wel wat voorbereiding in. Via clips en filmpjes op YouTube oefen ik thuis alle dansjes en dat gaat van K3 tot Gangnam Style. Maar K3 is op een bepaald moment ook gestopt en ook voor mij is het nu wel stilaan tijd om de fakkel door te geven", lacht Nancy.





"Gelukkig is de opvolging verzekerd. Met Sam en Keela zitten de Beverse Feesten goed voor nog eens twintig jaar."