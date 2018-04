"Als partners kunnen we topacts boeken" INTERNATIONAAL STRAATTHEATERFESTIVAL IN ZEE MET WAALSE TEGENHANGER KRISTOF PIETERS

12 april 2018

02u43 0 Beveren Het Internationaal Straattheaterfestival van Beveren en het Waalse 'Août en Eclats' gaan nauwer samenwerken. Nu al vinden beide evenementen plaats in hetzelfde weekend eind augustus. Door de samenwerking kunnen ze grotere namen naar ons land halen. "We worden het Torhout/Werchter van het straattheater", zeggen ze opgetogen.

Het gemeentebestuur van Beveren was in 2006 vragende partij voor een straattheater. Dat moest de verlichte avondfeestmarkt van de Beverse Feesten nieuw leven inblazen. Amper een jaar eerder kreeg het cultureel centrum van het Henegouwse Soignies de opdracht een evenement op poten te zetten voor een breed publiek. 'Août en Eclats' is daarvan het resultaat. Intussen zijn beide een gevestigde waarde in de wereld van straattheater met duizenden bezoekers.





De samenwerking kwam eerder toevallig tot stand in 2016 toen beide festival - onafhankelijk van elkaar - geïnteresseerd waren in het Franse gezelschap 'Cie Albedo'. "Het gezelschap zelf liet ons weten dat in datzelfde weekend ook Soignies interesse had. Een gouden tip. We namen contact op met onze Waalse collega's en legden deze act samen vast. Bijgevolg was de uitkoopsom voordeliger en werden de transport- en overnachtingskosten gedeeld. Datzelfde jaar hebben we nog twee andere acts uit Frankrijk en Italië samen geboekt. Het jaar daarop hebben we een Spaanse topact naar hier gehaald. Alleen hadden we die nooit kunnen betalen."





Nu krijgt de samenwerking een officieel karakter, want de twee worden festivalpartners. Zeg maar het Torhout/Werchter van het straattheater. "We zitten nu echt samen voor de programmatie en zoeken groepen die op beide festivals kunnen staan", vervolgt projectcoördinator Erik Apers. "We zullen ook elkaars logo vermelden en publiciteit maken. Kosten worden waar mogelijk gedeeld. Op die manier hopen we meer internationale topacts te kunnen boeken. Voor dit jaar hebben we drie groepen samen vastgelegd. Onze samenwerking is ook een soort kwaliteitslabel."





Vuuract

Dat de samenwerking meer inhoudt dan alleen financiële voordelen, bewijst de komst van het gezelschap Sitting Duck. Deze splinternieuwe komische voorstelling over de opening van een restaurant gaat pas volgende maand in première en zal op beide festivals te zien zijn. Ook een Italiaans circusduo en een Franse show met twee acrobaten op een spectaculaire hoogtestructuur van 7 meter zal voor het eerst te zien zijn in België. Over een mogelijk vuuract zijn onderhandelingen nog lopende.





Het Internationaal Straattheaterfestival vindt plaats op 24,25 en 26 augustus rond het oud-atletiekterrein en de speelplaats van het KA.