“Alles kwijt op enkele minuten tijd” Flat Khaled Hadjri volledig verwoest bij hevige brand Kristof Pieters

14 november 2018

17u27 2 Beveren In de Ciamberlanidreef werd woensdag de schade opgemeten na een verwoestende brand in een flatgebouw. Acht personen moesten met een rookintoxicatie worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar iedereen is intussen terug thuis. Khaled Hadjri is echter alles kwijtgeraakt. De brand ontstond in de keuken van zijn flat. “Ik had het vuur bijna geblust, maar een kleine heropflakkering was er teveel aan”, vertelt hij.

De brand ontstond dinsdagavond in de flat van Khaled op de tweede verdieping van een appartementsgebouw in de Ciamberlanidreef. “Er stond een pot met olie op het vuur”, doet de man zijn relaas. “Ik zat even in de zetel toen er plots een ontploffing was in de keuken. De pot was gewoon uit elkaar gespat en de olie had natuurlijk meteen vuur gevat. Ik ben toen meteen naar de gang gerend en ben er een blusapparaat gaan halen. De hitte was verschroeiend. Ik heb lichte brandwonden opgelopen toen ik mijn arm door de deuropening stak om te blussen. Dit is me trouwens gelukt ook. Het vuur was gedoofd, maar het hele appartement zat onder de rook waardoor ik amper nog zuurstof had. Ik ben naar buiten gelopen om de buren te verwittigen, maar die hadden intussen zelf al alarm geslagen en de brandweer gebeld. Toen ik mijn flat terug binnenging, was er blijkbaar een heropflakkering. Deze keer was er geen blussen meer aan. De vlammen kwam al uit de keuken. Ik heb toen het wijze besluit genomen om eerst mezelf in veiligheid te brengen. Mijn kat heb ik jammer genoeg niet meer op tijd gevonden. Het arme dier was in paniek geraakt en had zich ergens verstopt. De brandweer heeft haar nadien dood teruggevonden.”

Flat onbewoonbaar

Door de enorme rookontwikkeling werden ook andere bewoners van het appartementsgebouw bevangen. In totaal moesten er acht personen naar het ziekenhuis voor controle. Enkele hoogbejaarde bewoners moesten er de nacht doorbrengen voor observatie. Iedereen mocht intussen terugkeren. De brandweer voerde metingen uit in alle appartementen en er werden nergens verhoogde waarden aangetroffen. Enkel de flat van Khaled is volledig verwoest en onbewoonbaar. De man kwam woensdag de schade opmeten. “Ik heb enkel een paar kleren meegenomen, maar alles zit onder het roet of is vernield door de brand”, toont hij.

Steunactie

Khaled is van Tunesische origine en volgde 27 jaar geleden de liefde naar België. “Intussen zijn we gescheiden. Ik huurde deze flat sinds twee jaar en woonde hier graag. Ook met de buren was er een goede verstandhouding. Nu ben ik op enkele minuten tijd echter alles kwijt geraakt. Er zit nu niks anders op dan te gaan aankloppen bij het OCMW voor een noodwoning. Tijdelijk kan ik gelukkig terecht bij mijn ex-vrouw en twee kinderen. Ik ben echter een positief ingesteld persoon. Dit is een zware tegenslag, maar het belangrijkste is dat er niemand gewond is geraakt. Het materiële kan vervangen worden.”

Om Khaled een handje te helpen bij dit laatste, is er een steunactie opgestart. De man heeft vooral meubelen en huisraad nodig. Wie hem wil helpen, kan contact opnemen via manuella1968@live.be