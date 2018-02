"Achterkamertjespolitiek rond Saeftinghedok" 13 februari 2018

02u59 0 Beveren Onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens vraagt opheldering over het standpunt van de gemeente over de plannen voor de bouw van het Saeftinghedok.

Vlaams minister Ben Weyts maakte recent bekend dat hij voorstander is van een eigen scenario met inbegrip van een Saeftinghedok. "Intussen is gebleken dat zowel burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) als schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) volledig op de hoogte waren van de plannen die Weyts heeft voorgesteld", zegt Stevenheydens. "Dat hier op de gemeenteraad met geen woord over is gerept, is niet correct tegenover de raadsleden én de inwoners. Bovendien heeft minister Weyts meegedeeld dat er binnen een politieke stuurgroep waarin ook Beveren zit een politiek draagvlak tot stand is gekomen. Dat verklaart waarom er nauwelijks reactie is gekomen van het gemeentebestuur toen de minister zijn voorstel bekendmaakte."





Commissie

Stevenheydens beschuldigt het gemeentebestuur van achterkamertjespolitiek. Op dinsdag 20 februari komt er nu een commissie samen waarop hij duidelijkheid zal vragen over de houding en standpunten van het college. (PKM)