"20% minder tarwe, ook maïs ziet af" MOEILIJKE TIJDEN VOOR BOEREN OP ÉÉN NA DROOGSTE PLAATS VAN BELGIË KRISTOF PIETERS

19 juli 2018

02u32 0 Beveren Met een neerslagtekort van 219 mm staat Melsele op de tweede plaats als droogste plaats van ons land. Dat blijkt uit cijfers van het meetstation van de Vlaamse overheid. De landbouwers kunnen er over meespreken, want hun gewassen verkommeren op de velden. Het tarweveld van Wim Maes had dit jaar 20 procent minder opbrengst, maar ook maïs en aardappelen hebben zwaar te lijden.

De aanhoudende droogte begint zijn tol te eisen. Heel wat landbouwers vrezen dat hun teelten onomkeerbare schade hebben opgelopen. Het ziet er ook niet naar uit dat er de komende twee weken -op uitzondering van een lokale bui- amper neerslag zal vallen.





Oost-Vlaanderen is de droogste provincie. In het meetstation in Melsele is het neerslagtekort het grootst. Met een neerslagtekort van 219 mm staat Melsele op de tweede plaats als droogste plaats van ons land. Enkel in het Limburgse Overpelt is het neerslagtekort met 234 mm nog iets groter. "Een record is het nog niet", zegt weerman Jonas De Bodt. "In 1976 was ook de winter erg droog waardoor het neerslagtekort opliep tot 285 mm."





Maandagavond viel er tijdens een onweer 4,79 mm neerslag in Melsele. "Alle neerslag is meer dan welkom," vervolgt De Bodt. "Maar dit is slechts een druppel op een hete plaat. Om het tekort weg te werken moet er ruim 200 mm neerslag vallen, dat komt er in feite op neer dat het maanden aan een stuk zou moeten regenen."





Weinig beterschap

Toch zijn er opmerkelijke verschillen in het Waasland. Terwijl Melsele de afgelopen 3 maanden slechts 31 mm neerslag opving, viel er zo'n 10 kilometer verder in Stekene met 72mm per vierkante meter meer dan het dubbele. Voor de komende twee weken ziet De Bodt weinig of geen verandering.





De landbouwers vrezen het ergste voor hun gewassen. Wim Maes (31) uit Melsele heeft zo'n droogte nooit eerder meegemaakt. "Enkel in 1976 moet het volgens mijn ouders een soortgelijke situatie zijn geweest." Bij het oogsten van een tarweveld van 3 hectaren meet hij de schade op. "Normaal halen we een opbrengst van 10 ton tarwe per hectare binnen. Door de droogte zal dit nu slechts 8 ton per hectare zijn. We verliezen dus zo'n 20% van onze opbrengst, en dat is enkel en alleen te wijten aan de droogte van de afgelopen maanden."





Kleinere aardappelen

Maes vreest wel het ergste voor andere gewassen. "Vooral voor de maïs vrezen we een dramatische oogst. Die is nu volop kolven aan het vormen en heeft daarbij nood aan water. Maar een blik op de planten leert ons dat het niet goed gaat. De onderste bladeren zijn aan het verdrogen. De planten zouden nu normaal al ruim 2 meter hoog moeten staan. Ook voor de aardappelen ziet het er niet goed uit. Waarschijnlijk zullen ze een stuk kleiner uitvallen, dus dat betekent minder kilo's per plant en dus een mindere opbrengst."





Intussen heeft het Algemeen Boerensyndicaat bij Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege een aanvraag ingediend om de droogte te laten erkennen als ramp.