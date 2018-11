Wordt Bever onbestuurbaar? Nieuwe burgemeester is meerderheid alweer kwijt Patrick Capiau verlaat CD&V na interne strubbelingen Michiel Elinckx

20 november 2018

17u09 0 Bever Patrick Capiau verlaat CD&V en zal als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen. Een beslissing met grote gevolgen, want nog voor toekomstig burgemeester Dirk Willem aan de slag kan, is hij zijn meerderheid zo al kwijt. Vraag is wat dit voor de bestuurbaarheid van Bever zal betekenen.

Capiau was lijstduwer voor CD&V in Bever, de partij die tot zijn beslissing zes zetels had — één meer dan Open voor de Mens. Met 250 voorkeurstemmen zette hij het vierde beste resultaat neer, meteen goed voor een zitje in de gemeenteraad. Maar nu neemt hij afscheid van zijn partij. “Sinds ik in 2010 in de politiek gestapt ben, was — en is — het de bedoeling om in het belang van de Beverse bevolking te handelen”, aldus Capiau. “Dat wordt me nu echter onmogelijk gemaakt door CD&V. Er zijn te veel strubbelingen ontstaan — zowel voor, tijdens als na de verkiezingen. Daarom distantieer ik me van de wijze waarop CD&V Bever wil besturen. Ik verlaat de fractie en zal als onafhankelijke zetelen. Hierbij wil ik benadrukken dat het mijn prioriteit is om Bever een bestuur te geven waar de kiezer recht op heeft, met onder meer een langetermijnvisie en een transparant bestuur.”

Met deze actie pleegt Patrick Capiau politieke zelfmoord Dirk Willem

Bij CD&V is men intussen stomverbaasd. “Waarom doet hij dit?”, vraagt toekomstig burgemeester Dirk Willem zich af. “Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft elke CD&V-kandidaat een engagementsverklaring ondertekend. Daarin stond dat de kandidaten met het hoogste aantal voorkeurstemmen het gemeentebestuur zouden vormen. Kristof Cattie was koploper met 380 voorkeurstemmen, en daarna volgde ik met 362 stemmen. Al snel kwamen Kristof en ik tot het besluit om het burgemeesterschap op te splitsen: ik doe de eerste drie jaar, daarna volgt hij me op. Maar de derde plaats was voor Maxime Vanholder (23), en dat is het werkelijke probleem. Capiau wil niet dat het gemeentebestuur gevormd wordt op basis van voorkeurstemmen, maar dat kan gewoon niet. Er werden op voorhand afspraken gemaakt, en daar willen we ons aan houden. En je kan een 23-jarig politiek talent toch niet zomaar aan de kant schuiven?”

De resterende schepenpost gaat — door toepassing van de genderwet — naar Cindy Durieux. Maar volgens Willem kreeg Capiau wel de functie van gemeenteraadsvoorzitter aangeboden. “Dat wilde hij echter niet”, klinkt het. “Met deze actie pleegt hij politieke zelfmoord. Er is geen enkele reden om Bever in de onbestuurbaarheid te storten. En toch doet hij het... Hij wentelt zich nu in een slachtofferrol, terwijl de hele situatie door hem opgeklopt werd.”

Hoe het nu verder moet, is koffiedik kijken. Het partijbestuur van CD&V zal wel nog deze week rond de tafel zitten. “Dan zullen we een beslissing nemen. Een coalitie met Open voor de Mens? Dat weet ik niet. Er kan ook onbestuurbaarheid volgen, en dan is het aan de gouverneur.”

Oppositiefractie Open voor de Mens zal ook zelf de koppen bij mekaar steken, en voorlopig is kopstuk Henk Verhofstadt karig met commentaar. “We gaan eerst alles bespreken en daarna zullen we met een beslissing naar buiten komen. Of een coalitie mogelijk is? Dat weet ik niet. Ik kan enkel zeggen dat Open voor de Mens wél een team vormt.”