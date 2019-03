Toyota Auris gestolen op erf van boerderij Tom Vierendeels

08 maart 2019

17u31 0 Bever Dieven zijn donderdagavond in de Akrenbos aan de haal gegaan met een grijze Toyota Auris. De auto stond geparkeerd op het domein van een boerderij. Voorlopig zijn daders en buit spoorloos.

“Ik was maïs voor de koeien van mijn vrouw gaan halen toen we rond 18 uur onverwachts bezoek gekregen”, vertelt de eigenaar. “De auto van 2015 met 95.000 kilometer op te teller stond bij ons geparkeerd, maar door het bezoek stond de poort nog open. Toen de bezoeker rond 19 uur vertrokken was, ging mijn vrouw de poort sluiten en zag ze dat de auto verdwenen was.”

Wie meer informatie heeft over de Toyota met nummerplaat 1-HJG-540 kan contact opnemen met de lokale politiezone Pajottenland of met de eigenaar via 0499/73.19.05.