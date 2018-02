Tegen najaar nieuwe feestzaal NA VIJF MAANDEN IS BOUWDOSSIER ZO GOED ALS ROND MICHIEL ELINCKX

09 februari 2018

02u41 3 Bever Midden mei start de bouw van de nieuwe polyvalente zaal van Bever. Het gemeentebestuur verbrak in september de samenwerking met intercommunale Haviland voor de bouw van de zaal. In amper vijf maanden werd een volledig nieuw dossier opgesteld.

De bouw van een nieuwe feestzaal had heel wat voeten in de aarde. Het gemeentebestuur worstelt al sinds het begin van deze legislatuur met het dossier. Tot deze zomer werkte het college samen met intercommunale Haviland, maar in september verbrak burgemeester Luc Deneyer (CD&V) de overeenkomst. Deneyer vond dat de voorstellen van Haviland te duur waren. Om de plannen van de intercommunale uit te voeren, zou Bever een miljoen euro op tafel moeten leggen. Dat wilde de gemeente niet en het college nam het project zelf in handen. Samen met een architect en studiebureau PlanPlus werd een feestzaal van vijftig meter lang en tien meter breed uitgetekend. "De vergunning van de tijdelijke feestzaal Ter Wijsbeek is verlopen", zegt burgemeester Deneyer. "Daarom willen we die feestzaal ontmantelen en weer opbouwen aan de terreinen van voetbalclub Excelsior Bever. Met enkele aanpassingen weliswaar. Onder andere de isolatie, akoestiek en het ventilatiesysteem worden vernieuwd. Ook de brandveiligheid moet verhoogd worden."





Parking uitbreiden

Het dossier is zo goed als rond. Vier adviesraden moeten hun fiat nog geven, maar dat lijkt slechts een kwestie van details. In mei wil de gemeente starten met de bouw van de nieuwe feestzaal. "Tegen het najaar moet de zaal gebruiksklaar zijn, maar ik ga geen exacte streefdatum geven. Er kan nog zoveel fout lopen."





Het gemeentebestuur wil ook de parking rond de site uitbreiden. Zo komen er aan de feestzaal parkeerplaatsen voor gehandicapten en gaat het een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, die beheerder is van de aanpalende gewestweg, om extra plaatsen te creëren rond Plaats. De totale plannen zullen 500.000 euro kosten.





Overlast

Veel inwoners kwamen woensdagavond naar de infovergadering in de polyvalente zaal van basisschool Akcent. Omwonenden hadden veel vragen over de mogelijke geluidsoverlast rond de zaal. Volgens burgemeester Deneyer zal er alles aan gedaan worden om de hinder te beperken. "Maar de zaal ligt nog altijd in het centrum, dus overlast is altijd mogelijk", beseft Deneyer. "Als je in een oase van rust wil wonen, moet je buiten het centrum gaan. De verenigingen stelden in 2015 een verlanglijstje op. Wij proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. Maar we willen ook de buurtbewoners geruststellen. De zaal is goed geïsoleerd en iedere vereniging moet zich aan het zaalreglement houden. Anders schakelen we de politie in. De zaal zal ook niet ieder weekend gebruikt worden."