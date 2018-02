Snelle student krijgt drie maanden rijverbod 09 februari 2018

T.C. is zijn rijbewijs drie maanden kwijt nadat hij op Kerkhove in Bever geflitst werd tegen 95 kilometer per uur in de bebouwde kom. De jonge chauffeur kreeg een veeg uit de pan van politierechter Johan Van Laethem. "Aan die snelheid heeft geen enkele zwakke weggebruiker kans om een aanrijding te overleven", zei Van Laethem.





De student was eerder al eens betrapt toen hij rond reed met een ongeldig rijbewijs. "Toen kreeg je zelfs een volledig uitstel en moest je een cursus volgen, maar blijkbaar heb je niets geleerd", sprak de rechter streng.





Behalve een rijverbod van drie maanden kreeg de jongen ook nog een werkstraf van vijftig uur opgelegd. (BKH)