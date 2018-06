Schepen Willem weerlegt belangenvermenging 12 juni 2018

02u37 1 Bever Het gemeentebestuur heeft gewoon zijn taak uitgevoerd. Dat zegt schepen Dirk Willem (CD&V) nadat de gouverneur de herstelling van een landweg nabij Burcht, die naar de woning van zijn dochter leidt, schorste.

Vorige week liet gouverneur Lodewijk De Witte weten dat hij een beslissing van het schepencollege zou schorsen. Het ging om de beslissing om een landweg nabij Burcht te vernieuwen. Oppositiefractie Open voor de Mens (OVDM) diende een klacht in wegens belangenvermenging omdat de dochter van schepen Willem aan het einde van de bewuste landweg woont. OVDM vindt het dan ook niet kunnen dat Willem deelnam aan de stemming.





Schepen Willem reageert nu voor het eerst. "Er is geen sprake van belangenvermenging", vindt hij. "Die landweg is eigendom van de gemeente. Het bestuur doet wat gevraagd wordt. Moest ik dan opstappen tijdens de stemming? Als dat zo is, dan zullen er wel vaker raadsleden de zitting moeten verlaten wanneer er over hun straat gestemd wordt. Dat is niet doenbaar. Wij verzetten ons dan ook tegen de beslissing van de gouverneur." (MEN)