Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt klacht van OVDM-kandidaten Michiel Elinckx

06 december 2018

18u36 0 Bever De klacht van Yvo Reygaerts en Rudi Geuens bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verworpen. Dat deelde burgemeester Luc Deneyer (CD&V) mee tijdens de afgelopen gemeenteraad.

Geuens en Reygaerts, beiden kandidaat voor Open voor de Mens tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, dienden vorige maand klacht in bij de raad. Ze beweren bewijzen te hebben dat de Beverse stembusslag niet correct is verlopen. Volgens burgemeester Deneyer is de klacht verworpen en zal de Raad voor Verkiezingsbetwistingen binnenkort de geldigheid van de verkiezingen in Bever uitspreken. “Hopelijk kan de rust dan definitief terugkeren in onze landelijke gemeente”, besluit Deneyer.