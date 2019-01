Raad voor Verkiezingsbetwistigen verwerpt klacht tegen verkiezingsuitslag Michiel Elinckx

08 januari 2019

10u58 0 Bever De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft de klacht van Open voor de Mens-kandidaten Rudi Geuens en Yvo Reygaerts tegen de verkiezingsuitslag vernietigd.

De raad vond dat er niet genoeg elementen waren om de verkiezingsuitslag te herroepen. Geuens en Reygaerts kunnen wel in beroep gaan tegen de uitspraak. Ze hebben daarvoor 8 dagen tijd. Dirk Willem, die naar voren wordt geschoven als burgemeester, reageert voorzichtig. “Ze mogen nog altijd in beroep gaan, dus we zien wel wat het brengt”, aldus Willem. “Maar deze uitspraak is een hele opluchting voor ons. Het bewijst dat de verkiezingen op een eerlijke manier zijn verlopen.” Het nieuwe gemeentebestuur hoopt dat de installatievergadering op 22 januari kan plaatsvinden. Ze wachten eerst nog tot het mogelijke beroep. Pas daarna worden de officiële uitnodigingen verstuurd.