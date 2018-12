Poreelbeek wordt via open bedding rond voetbalveld gestuurd Michiel Elinckx

27 december 2018

15u55 0 Bever De werken aan een open bedding voor de Poreelbeek zijn ten einde. De beek loopt nu rond het voetbalveld van Excelsior Bever, waardoor de overstromingsproblemen geminimaliseerd worden.

De Poreelbeek zorgde in het verleden voor heel wat ellende. In juni 2016 stonden delen van de wijken Poreel, Eeckhout en Plaats onder water. Om waterellende in de toekomst te vermijden, sloegen het gemeentebestuur en de provincie Vlaams-Brabant de handen in mekaar om de oevers van de Poreelbeek te versterken. Zo werd er een open bedding rond het voetbalveld van Excelsior Bever gemaakt. Enkele meters achter de omheining stroomt het water via die bedding door naar de andere kant van de gemeente. Met de extra ruimte wordt de kans op overstromingen verkleind.