Patrick Capiau zetelt als onafhankelijke in gemeenteraad Capiau verlaat CD&V, partij verliest meteen absolute meerderheid Michiel Elinckx

19 november 2018

22u17 0 Bever Patrick Capiau verlaat de CD&V-fractie en zal als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Dat maakte Capiau zelf bekend. De beslissing is eentje met grote gevolgen. Toekomstig burgemeester Dirk Willem heeft amper zijn gemeentebestuur gevormd, maar is zijn meerderheid al kwijt voor het werkelijk begint.

Capiau was lijstdwuwer van CD&V in Bever. Met 250 voorkeursstemmen strandde hij op plaats 4 - goed voor een postje in de gemeenteraad. Toch neemt Capiau nu afscheid van CD&V. “Sinds ik in politiek ben gestapt, sedert 2010, was het steeds mijn bedoeling om in het belang van de Beverse bevolking te handelen”, aldus Capiau. “Dat wordt onmogelijk gemaakt door mijn partij CD&V. Er zijn te veel strubbelingen ontstaan - voor, tijdens en na de verkiezingen. Daarom distantieer ik mij voor de wijze waarop CD&V Bever wil besturen. Ik zal zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid en verlaat de CD&V-fractie. Hierbij wil ik benadrukken dat het mijn hoogste prioriteit is om er voor te zorgen dat Bever een bestuur krijgt waar de kiezer recht op heeft - met onder meer een lange termijnvisie en een transparant bestuur.”

Coalitie met Open voor de Mens?

De beslissing van Capiau slaat in als een bom bij CD&V. De partij, die met 50,7 procent de winnaar van de verkiezingen was, verliest nu zijn meerderheid voor het begin van de legislatuur. Toekomstig burgemeester Dirk Willem heeft nog anderhalve maand tijd om naar een oplossing te zoeken. Een van de mogelijkheden is om een coalitie aan te gaan met Open voor de Mens.