OVDM: "Evolueert Bever naar maffiadorp?” Michiel Elinckx

26 november 2018

Oppositiefractie Open voor de Mens heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond Patrick Capiau. Partijboegbeeld Werner Godfroid schiet vooral met scherp op burgemeester Luc Deneyer (CD&V).

Capiau zette vorige week een punt achter zijn politieke carrière, nadat hij werd bedreigd door inwoners. Aanleiding was de beslissing om als onafhankelijke in de gemeenteraad te zetelen. Oppositiefractie Open voor de Mens keek met open mond naar het schouwspel. “Je kan hierbij toch wel enkele verontrustende vragen stellen”, aldus Werner Godfroid. “Evolueert Bever naar een maffiadorp, waar de wet van de stilte heerst? Blijkbaar is iedereen in Bever vriendelijk tot op het moment dat men de almachtige heerschappij van Thuis in Bever in het gedrang brengt.”

Almachtige burgemeester

Godfroid richt zijn pijlen op huidige burgemeester Luc Deneyer, die aan zijn laatste maand bezig is van zijn ambtstermijn. OVDM vindt dat Deneyer het voorval te makkelijk laat passeren. “Iemand wordt in zijn gemeente afgedreigd, maar onze burgervader grijpt niet in. De vrijheid van meningsuiting is toch een grondwettelijk recht. Het is om bang van te worden. Want in de volgende legislatuur krijgen wij een burgemeester die bekend is voor zijn autoritaire trekjes en kolerieke reacties. Ook opvallend: de officiële reactie komt van burgemeester Luc Deneyer, en niet van partijvoorzitter Walter Van Haegenborgh. Werd hem het zwijgen opgelegd? Het komt over alsof de almachtige burgervader Luc de rust in het kippenhok heeft doen terugkeren. Wij willen ons nadrukkelijk van deze gang van zaken in onze gemeente distantiëren.”