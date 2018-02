Open voor de Mens kritisch voor nieuwe polyvalente zaal 27 februari 2018

Oppositiepartij Open voor de Mens is bezorgd over de bouw van de nieuwe polyvalente zaal van Bever. De partij is niet tegen het project, maar zou graag enkele aanpassingen zien.





"Is het bijvoorbeeld nodig om de nieuwe zaal 20 meter langer te maken dan de huidige zaal", vraagt de partij zich af. "Voorts zou het goed zijn om een ineen schuifbare wand te plaatsen waardoor kleinere ruimtes gevormd kunnen worden. Onze partij raadt ook aan om een objectieve akoestische studie uit te voeren om omwonenden gerust te stellen over de mogelijke geluidshinder." Open voor de Mens ziet ook het nut niet in van het terras. Rokers zouden voor lawaaihinder kunnen zorgen. "Tot slot moet het gemeentebestuur er zich toe verbinden om jaarlijks een maximaal aantal fuiven te laten plaatsvinden in de zaal. De burgemeester sprak tijdens de informatieavond over twee fuiven per jaar. Bij een verbintenis zijn omwonenden zeker dat er niet meer fuiven georganiseerd worden." (MEN)