Natuurstage voor kinderen 07 juni 2018

Natuurvereniging De Mark organiseert op zaterdag 30 juni een natuurstage in de Markvallei in Galmaarden. Ervaren gidsen zullen er jongeren van 7 tot 14 jaar mee op ontdekkingstocht nemen. De activiteit vindt plaats van 9 tot 17 uur. Inschrijven kost 6 euro. Meer informatie via www.vzwdemark.be, of andreprove@skynet.be. (MCT)