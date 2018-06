Landweg mag niet hersteld worden 07 juni 2018

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft de beslissing van het gemeentebestuur inzake de herstelling van een landweg geschorst. Tijdens het schepencollege van 27 februari had het bestuur beslist om een landweg die naar een woning in Burght leidt, te herstellen voor een bedrag van 10.672 euro. En die woning is eigendom van de dochter van schepen Dirk Willem (CD&V). Oppositiefractie Open voor de Mens vond dan ook dat Willem niet aan die stemming had mogen deelnemen, en diende een klacht in bij de gouverneur. Die oordeelde dan weer dat de klacht terecht is en schorst de beslissing van het schepencollege nu wegens belangenvermenging. Het gemeentebestuur kan de beslissing nu intrekken of aanpassen. (MEN)