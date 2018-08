Koekjes en cake om gezin te steunen GOLF VAN SOLIDARITEIT VOOR FAMILIE DIE ALLES VERLOOR IN BRAND MICHIEL ELINCKX

04 augustus 2018

02u28 0 Bever Na de verwoestende brand van vorige week komt er een golf van solidariteit voor de getroffen familie Mertens. Zo bakt Kimberley Dauwe wafels om de familie te steunen. Verder vraagt de gemeente Bever om spullen in te zamelen.

Een inferno trof in de nacht van 25 op 26 juli de hoeve van de familie Mertens in de Kamstraat. In geen tijd stond de woning in lichterlaaie. Het gezin kon zichzelf en hun vier honden op tijd in veiligheid brengen. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar de rest van het gebouw. De hoeve brandde dan ook volledig uit, de familie Mertens verloor al zijn bezittingen. Hoe de brand ontstaan is, is nog altijd niet geweten. Het parket stelde een brandexpert aan.





De inwoners van Bever en het naburige Tollembeek leven mee met de getroffen familie. Drie vrouwen uit Tollembeek - Kimberley, Klaartje en Sandra - richten nu een steunactie op. Ze gaan cakes en koekjes bakken om geld op te halen. "Toen ik het nieuws van de brand hoorde, was ik in shock", vertelt Kimberly Dauwe. "Mijn broer is een goede vriend van de familie. Meteen besloot ik om, samen met mijn mama Sandra en vriendin Klaartje, een ophaalactie te doen. Ik ben sinds enkele jaren fervent bezig met patisserie. Daarom besloten we om koekjes en cake te bakken. Geen sinecure bij tropische temperaturen, maar voor het goede doel heb ik veel over."





Zes uur lang bakken

Via de sociale media werd hun actie verspreid. In een mum van tijd bestelden tientallen families koekjes. "We bakken alles vers, zodat iedereen kan genieten van de beste creaties. Gisteren stonden we meer dan zes uur achter drie wafelijzers. Het zweet liep van ons voorhoofd, maar we hebben volgehouden. Eerst dachten we 500 euro op te halen, maar daar zullen we ver boven zitten. Mensen kunnen nog altijd zakjes bestellen via mijn Facebookpagina Patisserie Kimberly."





Ook de lokale handelaars steunen de familie Mertens. Zo zijn de koekjes te koop in verschillende zaken. "Aveve Tollembeek deed ook een mooie geste naar de familie door twee zakken hondeneten en drie zakken maïs gratis te schenken", aldus Dauwe. "Een keer om de twee weken mag de familie gratis een pakket afhalen. Iedereen draagt zo zijn steentje bij."





Giften

Ook de gemeente Bever spant zich in. Via het OCMW kunnen mensen een gift doen. "Ik ga nog niet meedelen hoeveel er op de teller staat", zegt OCMW-voorzitter Dirk Willem (CD&V). "De komende dagen zullen enkele verenigingen hun bijdrage nog storten." De familie Mertens verblijft momenteel in de noodwoning van de gemeente. Ze zoeken een geschikte huurwoning voor de gezinsleden en hun honden. Wie een geschikte locatie heeft, kan het OCMW van Bever contacteren.