Kinderen van 't Sterretje genieten in de speeltuin Marc Colpaert

19 april 2019

Peggy, Nathalie en Kathleen van de Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Sterretje uit Bever zakten af, samen met een twintigtal kinderen, naar de speeltuin in Galmaarden om lekker in het zonnetje te ravotten. De kinderen genoten duidelijk van het goede weer en van de speeltuin. Sommige kinderen amuseerden zich op de schuifaf, weer andere gingen voor de schommel. “Wij vonden het een goed idee om met de kinderen eens een uitstapje te maken naar deze speeltuin. En als we hier eens rond ons kijken hebben ze het hier wel best naar hun zin”, lachte Peggy. Ondertussen waren de kinderen gestart met enkele rondjes te lopen. Nadien moesten ze tevens nog een bepaald parcours afleggen tegen de klok. Door de stralende zon genoten de kinderen duidelijk van deze uitstap.