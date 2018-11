Kandidaten dienen klacht in tegen verkiezingsuitslag Michiel Elinckx

12 november 2018

17u56 0 Bever Yvo Reygaerts en Rudi Geuens, beiden kandidaten voor Open voor de Mens tijdens afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, stappen naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Ze vermoeden dat de stembusslag niet reglementair is verlopen.

Geuens en Reygaerts dienen de klacht op eigen houtje in. De partijtop van Open voor de Mens ging niet akkoord met hun bezwaar. “Maar elke kandidaat heeft het recht om naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen te stappen”, aldus Rudi Geuens. “We hebben verschillende bewijsstukken verzameld, waaruit blijkt dat de stembusslag niet correct is verlopen. Dat gaat onder meer over volmachten die niet overeenstemmen met de gekozen partij. We vroegen aan het gemeentebestuur om eerder al de documenten in te kijken, maar we botsten blijkbaar op de grenzen van de openbaarheid van het bestuur. Daarom dienen we een klacht in, waardoor we inzage krijgen in alle documenten. Om de zaak te onderzoeken, nemen we eveneens een advocaat onder de arm.” De Raad voor Verkiezingsbetwistingen moet binnen de 40 dagen een uitspraak doen. Wat de gevolgen kunnen zijn, is nog koffiedik kijken. Als Reygaerts en Geuens gelijk krijgen, kan er een boete of zelfs een herverkiezing volgen.