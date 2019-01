Installatievergadering vindt plaats op 22 januari Michiel Elinckx

17 januari 2019

11u00 0 Bever De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad van Bever vindt plaats op dinsdag 22 januari.

Door een klacht van Rudi Geuens en Yvo Reygaerts, kandidaten van Open voor de Mens tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, werd de installatievergadering uitgesteld. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen moest eerst een oordeel vellen over mogelijke fraude tijdens de verkiezingen. Vorige week liet de raad weten dat de klacht ongegrond was. De installatievergadering kan hierdoor doorgaan. Ze vindt plaats op 22 januari om 20 uur in Hoeve Haumautveld in de Kamstraat. De zitting is openbaar, iedereen mag aanwezig zijn. Dirk Willem zal enkele dagen eerder de eed afleggen bij de provinciegouverneur als nieuwe burgemeester van Bever. Hij wordt de komende drie jaar burgervader, daarna neemt Kristof Cattie zijn rol over.