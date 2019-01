Installatievergadering komt er niet voor 20 januari Michiel Elinckx

05 januari 2019

22u54 0 Bever De installatievergadering van het nieuwe gemeentebestuur van Bever komt er zeker niet voor 20 januari. Het gemeentebestuur wil eerst de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen afwachten.

Rudi Geuens en Yvo Reygaerts, kandidaten van Open voor de Mens tijdes de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, dienden in november een klacht in over het verloop van de verkiezingen. Ze stapten naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat ze naar eigen zeggen bewijzen hadden dat de verkiezingen in Bever niet eerlijk zijn verlopen. Maandag of dinsdag zal de raad een uitspraak doen, maar daarna kunnen beide verkozenen nog in cassatie gaan. “Dat moet binnen de 8 dagen gebeuren”, zegt Dirk Willem, die nog altijd de gedoodverfde opvolger van burgemeester Luc Deneyer is. “Dan pas zouden we de uitnodigingen kunnen versturen. We spelen dus op veilig en stellen de installatievergadering tot zeker 20 januari. Daarna zullen we een exacte datum aanduiden.”