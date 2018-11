Inbrekers stelen voor 12.000 euro aan sigaretten in twee Spar-winkels Tom Vierendeels

23 november 2018

19u24 0 Bever De Spar Express-winkels in Herne en Bever hebben beide inbrekers over de vloer gekregen. Die maakten er — alles samen — voor meer dan 12.000 euro sigaretten buit. Geld dat de twee zelfstandige uitbaatsters nu zelf moeten ophoesten.

De jongste inbraak dateert van afgelopen donderdagnacht in de Lindestraat in Herne. “Ik woon zelf in het gebouw waar ook de winkel in gevestigd is”, vertelt uitbaatster Chris Meersman. “Die nacht werd ik omstreeks 2 uur wakker door een geluid. Ik dacht toen nog dat het de hond was, maar ’s ochtends heb ik dan de inbraak vastgesteld. De daders hebben wellicht alle tijd van de wereld gehad...”

Nochtans moesten de daders aardig wat moeite doen. Ze kwamen via de tuin van een buurman, om zo de achterkant van de buurtwinkel te bereiken. “Daar hebben ze dan de grote poort opengebroken”, vervolgt Chris. “Alle sigaretten — en dan spreken we hier over minstens honderd sloffen — werden meegenomen. Voorts hebben ze ook al het geld uit de kassa’s meegenomen, én de scheermesjes. Daarna hebben ze nog geprobeerd om de opslagruimte binnen te dringen, maar dat is hen niet gelukt. Maar hoe dan ook is dit een zware financiële dobber — ik ben niet verzekerd. Ik hoop dat ik die te boven kom... In november van vorig jaar braken ze hier ook al eens binnen. Toen hebben ze zelfs de kluis uit mijn woning meegenomen.”

Dit is een zware financiële dobber, want ik ben niet verzekerd. Ik hoop dat ik dit te boven kom... Chris Meersman

De inbraak in Herne kwam er nadat dieven dinsdagnacht ook al binnengedrongen waren in de Spar Express in de Kerkhove in Bever. “Ook hier hebben ze alle sigaretten — samen goed voor meer dan 6.000 euro — meegenomen”, zucht uitbaatster Sabrina Durieux, die in het appartement boven de zaak woont. “Ik ben iets na 5 uur ’s ochtends naar beneden gegaan. Toen zag ik natte moddersporen en ben ik in paniek geslagen. Vooraan stelde ik vast dat het rek met sigaretten volledig leeg was. Dit is echt de grootste nachtmerrie die ik al meegemaakt heb. Toen ik wat verder rondkeek, zag ik dat er dozen en vuilniszakken klaarstonden om gevuld te worden. Mogelijk heb ik de daders dus gestoord...”

In Bever hadden de dieven zich eerst nog vergist: ze braken binnen bij de buren, maar lieten die woning voorts ongemoeid. Wel dekten ze de buitenverlichting af met een emmer.

“Een spijtige zaak”, reageert Nele Douce, marketing manager bij Lambrechts, de overkoepelende groep van de zelfstandige Spar-winkels. “Maar voorlopig zijn de filialen in Bever en Herne de enige die inbrekers over de vloer kregen. Helaas is het een oud zeer. In het najaar zien we dat kleinere handelszaken geviseerd worden. We sensibiliseren uitbaters en geven hen tips om inbraken tegen te gaan, maar helaas kan je dit nooit volledig vermijden.”