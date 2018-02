Inbrekers plunderen woning 08 februari 2018

Inbrekers hebben maandagnacht een woning in de Ghesuele volledig leeggeroofd. De daders konden zich toegang verschaffen door tussen maandagavond 17.30 uur en dinsdag 12.30 uur een raam of deur open te breken.





Volgens de bewoners werden een spelconsole, een laptop, een printer, een dvd-speler en twee televisietoestellen gestolen. Maar dit bleek niet genoeg voor de daders want die zouden ook aan de haal gegaan zijn met een keukenrobot, een koffiezetmachine en zelfs de wasmachine van de bewoners. Het onderzoek loopt.





(TVP)