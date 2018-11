Inbrekers aan de haal met sigaretten Tom Vierendeels

22 november 2018

Inbrekers waren dinsdagnacht actief in de Kerkhove in Bever. De daders konden zich toegang verschaffen tot een winkel in de straat en gingen aan de haal met pakjes sigaretten. De inbrekers probeerden ook de achterdeur van een woning in de straat open te breken, maar hier geraakten de daders niet binnen. De politie onderzoekt de zaak.