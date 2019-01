Inbreker sticht brand in privéwoning B&B Rosario Parket onderzoekt feiten Michiel Elinckx

24 januari 2019

18u15 0 Bever Een privé-woning in B&B Rosario is dinsdagnacht volledig uitgebrand. Een inbreker brak de woning binnen en stichtte vervolgens brand. Het parket onderzoekt de feiten.

Een inbreker drong in de nacht van dinsdag op woensdag binnen in B&B Rosario, een voormalig klooster in Poreel waar onder meer klassieke concerten plaatsvinden. “Iemand heeft het raam aan de achterdeur gebroken en is zo naar binnen gegaan”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “In de woning lagen er onder een tafel kussens, bestemd voor tuinstoelen in een rieten mand. Die kussens zijn volgens de brandweer aangestoken door de dader. Ook het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Er was veel rookschade, maar er zijn geen slachtoffers gevallen.”

Onbewoonbaar

Op het moment van de feiten waren uitbaters Sofie Lecompt en Johan Vriens niet aanwezig in Rosario. “Wij waren zelf naar een klassiek concert gaan kijken”, zeggen de eigenaars. “Toen we terug thuis kwamen, zagen we de brand. Wie het gedaan heeft, is nog niet geweten. Het parket en enkele experts zijn inmiddels langs geweest, maar er is nog geen spoor.” Hun hele privé-woning is onbewoonbaar. “We staan eigenlijk op straat. Voor de gasten van onze bed and breakfast hebben we goed nieuws: dat gedeelte is gespaard gebleven. De komende weken vinden er ook drie klassieke concerten plaats in onze kapel. Die kunnen zonder problemen plaatsvinden.”

Volgens Vriens is er al geruime tijd een probleem met vandalisme in Bever. Afgelopen zomer werd onder meer de voortuin van Rosario afgebroken door vandalen. “Enkele buurtbewoners krijgen soms ook te maken met vandalisme. Dat gaat dan van bloemen uittrekken tot banden plat steken. We blijven positief, maar dit is natuurlijk het trieste dieptepunt. Het gemeentebestuur weet van de problemen in onze buurt, maar daar blijft het bij. Drugsverslaafden wonen al enkele maanden in panden die onbewoonbaar zijn. Niemand doet daar iets aan. Het lijkt wel of alles toegelaten is in Bever.”

Criminaliteitsprobleem?

Toekomstig burgemeester Dirk Willem (Chez nous à Biévène) sust de gemoederen en heeft geen weet van een criminaliteitsprobleem in Bever. “Kijk maar naar de cijfers”, zegt Willem. “Die zijn in onze gemeente ontzettend laag. Wat er dinsdagnacht is gebeurd, kan zeker niet door de beugel. Die dader moet gevonden worden, want dit is geen klein voorval meer. Maar een criminaliteitsprobleem? Dat is fel overdreven.”

De cijfers spreken in het voordeel van Willem. In 2018 noteerde de politiezone Pajottenland, tussen januari en september, negen diefstallen met braak in Bever: het laagste cijfer van het Pajottenland.