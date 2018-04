Inbreker riskeert 26 maanden cel 18 april 2018

02u39 1 Bever Een 25-jarige man uit Sint-Joost-ten-Node riskeert een effectieve celstraf van 26 maanden voor vijf inbraken.

Leonardo D.C. haalde op 23 september 2016 een woning in Bever leeg, nadat hij via een zijraam binnengedrongen was. Zijn buit bestond uit geld, juwelen en computermateriaal. Maar erg voorzichtig was hij niet geweest, want de speurders vonden al snel vingerafdrukken terug die aan hem gelinkt konden worden. Bij een huiszoeking in de woning van zijn zus, waar hij verbleef, vonden agenten bovendien een laptop die anderhalf jaar eerder tijdens een inbraak gestolen werd. Het onderzoek wees uit dat hij in die periode ook drie keer ingebroken had in Geraardsbergen. Momenteel loopt er overigens ook in Gent een onderzoek naar de twintiger.





Sinds zijn laatste inbraak is de man echter spoorloos en zijn familie weigert mee te werken. De zaak werd dan ook bij verstek behandeld. Uitspraak op 8 mei. (WHW)