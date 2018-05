Honderdtal gestolen goederen teruggevonden 19 mei 2018

02u41 1 Bever De recherche van de politiezone Pajottenland heeft op drie plaatsen in Bever en Ninove zo'n honderd gestolen goederen teruggevonden.

De buit werd aangetroffen bij huiszoekingen in een hoeve in de Ghesuele in Bever, in Denderwindeke en in Aspelare. "Het gaat om een honderdtal voorwerpen, voornamelijk handgereedschap en elektrisch werkmateriaal", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Voorts werden ook een aanhangwagen en drie koersfietsen aangetroffen. De politie doet er alles aan om de spullen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars, wat al voor dertig voorwerpen gelukt is." Vermoedelijk zijn de voorwerpen afkomstig van diefstallen die gepleegd werden in de regio van Galmaarden en Pepingen. Een 39-jarige verdachte werd opgepakt en intussen alweer vrijgelaten met een enkelband.





(TVP)