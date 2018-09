Heel wat bekijks op tentoonstelling van Defotoclub 05 september 2018

02u40 0

Het was burgemeester Luc Deneyer (CD&V) die plechtig de fototentoonstelling van de leden van Defotoclub mocht openen. Daarna genoten de mensen van de ongeveer zeventig foto's die aan het publiek werden getoond. Vooral veel landschappen pronkten op de beelden en wie dat wenste kon ook iets drinken en een gezellig babbeltje slaan. "Wij hebben gedurende twee dagen niet stil gezeten. Er kwam heel wat volk een kijkje nemen en daar zijn we blij mee. Ook de commentaren waren duidelijk positief", aldus Marie-Jeanne Deschuyteneer. Diegenen die er niet bij konden zijn, moeten even geduld uitoefenen, want binnen twee jaar organiseert deze club een nieuwe tentoonstelling.





(MCT)