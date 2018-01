Gezinsbond stelt vernieuwd bestuur voor 02u30 0 Foto Mozkito

Gezinsbond Bever heeft haar nieuwe bestuur voorgesteld. De vereniging wil met een jonge ploeg het nieuwe jaar ingaan. Komende zaterdag start de Gezinsbond met hun eerste activiteit: de traditionele kerstboomverbranding. In samenwerking met de jeugdraad en de gemeente zal de Gezinsbond Bever in een verwarmde tent kinderen gratis schminken en zal er voor iedereen pannenkoeken, warme chocolademelk en glühwein zijn.





Eveneens zal er een infostandje zijn om nieuwe leden in te schrijven.





(MEN)